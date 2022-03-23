Антироссийская политика ЦБ и «тормоз» в правительстве РФ: в Госдуме настаивают на парламентских слушаниях по антикризисным мерам

Все три пакета антикризисных мер правительства РФ являются крайне слабыми, а отдельные решения создают проблемы для отечественной экономики. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, необходимо провести парламентские слушания по данной теме, и пригласить к дискуссии представителей Банка России, который, как считает парламентарий, проводит антироссийскую политику.

«Есть два постановления правительства, которые тормозят и создают дополнительные проблемы в части кооперации даже России и Белоруссии… Уже три пакета есть, но крайне слабенькие меры правительство предлагает… У нас сегодня вся страна особая экономическая зона, и мы как парламент должны стимулировать правительство», – констатировал Коломейцев.

При этом депутат подчеркнул, что на парламентские слушания необходимо пригласить представителей Банка России, которые, по его мнению, ведут антироссийскую политику. «Взял бы сюда товарищей из Банка России. И настаиваю на необходимости, как это есть в странах 20-ки, – нам необходимо восстановить ответственность Центробанка за рост экономики. В противном случае, он будет продолжать политику МВФ. В МВФ являются и [Эльвира] Набиуллина (глава Банка России), и [Антон] Силуанов (глава Минфина РФ) управляющими директорами, и проводят здесь антироссийскую, с моей точки зрения, политику. Потому что, когда у всех нулевые ставки, они делают ставки, которые останавливают промышленность. Уверен, что подавляющему большинству из вас обратились руководители различных форм собственности, что они фактически остановлены из-за отсутствия финансовых ресурсов как на оборотку, так и на продолжение инвестиционных вопросов», – пояснил Коломейцев.

«Необоснованно, когда на продолжении последних пяти лет последовательно шло обогащение банковской сферы. В прошлом году 3,2 трлн заработала банковская система. Мы им всегда во все кризисы помогаем в первую очередь. Во все кризисы банковская система играет роль тормозов для РФ», – заявил парламентарий.

Москва, Мария Соколова

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