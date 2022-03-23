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Среда, 23 марта 2022, 16:41 мск

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В Госдуме вновь создана комиссия по противодействию внешнего вмешательства во внутренние дела РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала решение о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Предполагается, что комиссия будет действовать в течение срока, не превышающего полномочия действующего созыва Госдумы.

Как отмечается в проекте постановления, к основным задачам деятельности комиссии, относятся анализ фактов и обстоятельств вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию иновмешательства и инициатив по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о соответствующих фактах.

Председателем комиссии был избран глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который руководил аналогичной комиссией в прошлом созыве нижней палаты парламента.

В ее состав вошли также Андрей Альшевских, Олег Матвейчев, Мария Бутина, Евгений Ревенко, Дмитрий Савельев, Адальби Шхагошев (фракция «Единая Россия»); Александр Ющенко и Юрий Синельщиков (фракция КПРФ); Андрей Луговой и Сергей Леонов (фракция ЛДПР); Яна Лантратова и Михаил Делягин (фракция «Справедливая Россия – За правду»); Антон Ткачев и Роза Чемерис (фракция «Новые люди»).

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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