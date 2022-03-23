«Перестаньте сказки рассказывать»: депутат Госдумы негативно оценил планы правительства РФ

Правительству РФ продолжает действовать в рамках прежней политики, передавая в частные руки государственные предприятия. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, комментируя сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента планы кабинета министров о реорганизации «Росморпорта» из ГУПа в акционерное общество. По его оценке, этот механизм означает распродажу госсобственности.

«Меня просто удивляет доклад официального представителя (правительства). У меня есть анализ 95-ти госкорпораций. Вот Дмитрий Станиславович [Зверев, замглавы Минтранса РФ] в силу небольшого опыта еще не разобрался, а, может, умалчивает. Вот «Газпром» – именно эта процедура. Нам тут рассказывали, государственное – это плохо, сейчас сделаем акционерное общество, сто процентов это повысит… что повысило? Это повысило увеличение зарплат топменеджерам по всей вертикали. Это первое. Вторым этапом – эффективности нет, давайте разрешим (продажу госакций). В результате доторговались – 38% осталось у государства. После этого увидели опасность, начали думать, как назад забирать», – пояснил Коломейцев.

Парламентарий обратил внимание, что аналогичная ситуация сложилась в сфере железнодорожного транспорта. «На две рельсы посадили 12 акционерных обществ. Теперь подвижного состава нет, эффективности нет, потому что прикладная отрасль. То же самое «Росмор(порт)» и так далее», – отметил он.

«У нас водный транспорт был самым доступным и самым дешевым для перевозки грузов, особенно в Сибири, на Дальнем Востоке. Кроме речного транспорта, ничем нельзя было довести. Сегодня похоронили речной транспорт именно через приватизацию. Поэтому сегодня бОльшая часть портов брошена, потому что сыпучие грузы все перевели (на автотранспорт) и убили всю сеть дорог. Дороги рассчитаны на совсем другие весовые категории. Поэтому перестаньте нам сказки рассказывать», – подчеркнул Коломейцев.

Парламентария также не убедил аргумент, что такая реорганизация поможет привлечь, в том числе, кредиты для развития. «С моей точки зрения, это не учитывающий сегодняшнюю ситуацию закон. Он вредный закон, потому что с приватизацией надо заканчивать. Нет более эффективного собственника, чем государство. Бюджет, прежде всего, кому должен помогать бесплатными деньгами? Сам себе – государству. Второе, кредиты. Кто распоряжается в Банке России? Почему-то акционерное общество Сбербанк тоже реорганизовано, но только за вкладчиков 90-го года отвечать не хочет, а американцам по 400 млрд перечисляет», – заявил он.

«Правительству надо понять – мы сегодня в новой реальности, нам надо думать об установлении мобилизационной экономики. Запомните это сегодня. Через месяц это будет кричать и шуметь. А мы сегодня – приватизаторы. Откуда вы деньги возьмете? У вас их заморозили 1 трлн в офшорах. Мы не будем голосовать за такое», – заключил Коломейцев, выступая от имени фракции КПРФ.

Тем не менее, большинством голосов правительственный законопроект, который предполагает реорганизацию государственного унитарного предприятия «Росморпорта» в акционерное общество, был принят в первом чтении. Полномочия единственного акционера будет осуществлять определяемый правительством орган власти. Он же будет избирать членов совета директоров и ревизионной комиссии. Кабинет министров заверяет, что это повысит эффективность работы предприятия.

Москва, Мария Соколова

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