«Просто так ситуация уже не разрешится»: Украина останется зоной перманентной нестабильности?

Россия рискует сохранить зону нестабильности на Украине с очередным военным конфликтом в перспективе, если не возьмет под полный эффективный контроль всю территорию этой страны. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его оценке, мнения Киева и Москвы о прошедших сегодня в Турции переговорах не коррелируются, и пока остается много вопросов, на которые нельзя дать ответ.

«Противоположные совершенно мнения по переговорам. Одна делегация выходит одно говорит, другая – другое совершенно. И они не коррелируются. По факту наиболее вероятно – это вот нынешние границы, на которых остановились и закрепляются. Но это означает в среднесрочной перспективе новый конфликт», – пояснил Денисов.

Как считает эксперт, такой договор очевидно будет нежизнеспособным. «Противостояние продолжится. И Украину еще больше и мощнее будут использовать против РФ по всем направлениям, начиная от задействования тех людей, которые теперь воспринимают Россию как своего ключевого врага – а таких людей на Украине теперь уже миллионы. Регион сам по себе становится зоной перманентной нестабильности, который будет являться донором нестабильности, влияя на ситуацию и в юго-восточной Европе, и на Балканах, и в РФ. Просто так вот эта вся ситуация уже не разрешится. И вот в случае, если сейчас будет подписано какое-то соглашение, я очень сомневаюсь, что оно будет жизнеспособным и долгосрочным», – подчеркнул политолог.

«Долгосрочный вариант может быть связан с тотальной победой одной из сторон. Для России важно взять под эффективный контроль над территорией всей Украины», – заключил Денисов.

Как сообщал ранее «Новый День», сегодня в Стамбуле состоялся очный формат российско-украинских переговоров. По их итогам глава российской делегации, помощник президент РФ Владимир Мединский заявил об их конструктивности. «Мы получили понятно сформулированную позицию Украины для включения в договор», – отметил он. При этом Минобороны РФ решило кардинально снизить военную активность в направлении Киева и Чернигова.

Между тем член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Киев признает международные границы Украины по состоянию на 1991 год. «Нет здесь никаких компромиссов, красных линий. Мы только такую формулировку подписываем. В России, конечно, может быть своя версия этих событий», – подчеркнул он.

Москва, Мария Соколова

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