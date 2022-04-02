Спикер Совета Федерации предложила объявить еще один нерабочий праздничный день

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила объявить еще один праздничный нерабочий день 2 апреля – День единения народов Беларуси и России. Глава верхней палаты российского парламента считает, что «красный день» календаря должен быть не только в РФ, но и Белоруссии.

«Четверть века назад был дан старт интеграции двух государств. Всех с праздником! Нашим общим. Искренним и настоящим! Считаю, что это большой день. И у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства. Ведь все это – важнейшие вехи истории», – заявила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации обратила внимание, что в этом году праздник выпал на выходные. «Хотя, мне кажется, подчеркну – это мое мнение – день единения наших народов достоин занять место в календаре, не только как праздничный, но и как нерабочий. И в России, и в Беларуси. Ведь нашим гражданам действительно есть, что праздновать», – пояснила Матвиенко.

Москва, Светлана Антонова

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