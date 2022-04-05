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Вторник, 5 апреля 2022, 17:23 мск

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Массовая драка мигрантов в Москве: задержано более сотни участников конфликта

В Москве произошел очередной крупный конфликт с участием трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Полиция задержала 125 человек, передает РБК со ссылкой на источники в столичном управлении МВД. Аналогичные данные также опубликовал «Интерфакс».

Как сообщается, ЧП произошло в строящемся жилом комплексе «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной. В результате были задержаны 81 гражданин Узбекистана и 44 гражданина Таджикистана.

Как уточняется, потасовка произошла 1 апреля, о чем в отделение полиции сообщили местные жители. Всех участников доставили в отделы, на них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением сотруднику полиции»). Статья предусматривает штраф в размере до 2,5 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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