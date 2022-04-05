Путин поручил обеспечить россиян качественными продуктами по доступным ценам

Глобальный рынок продовольствия вновь оказался перед угрозой серьезного кризиса и нового скачка цен, который не должен затронуть Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Глава государства подчеркнул, что в России есть все возможности обеспечить граждан качественными продуктами по доступным ценам, ниже мировых.

«Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан, увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год. При этом стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок, причём по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка», – поручил Путин, слова которого цитирует его пресс-служба.

При этом президент обратил особое внимание на «такие позиции, как семена и племенная продукция, витамины, кормовые добавки, средства защиты растений». «Здесь нужно поставить чёткие ориентиры по импортозамещению и настойчиво их добиваться уже в самое ближайшее время. С учётом потенциала отечественного АПК, нашей науки, промышленности, все возможности для этого у нас есть», – пояснил он.

Как отметил глава государства, за последние семь лет выпуск сельхозпродукции в России увеличился на 15 процентов, продуктов питания – более чем на четверть. «По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством, а по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком, и возник очень хороший экспортный потенциал России», – сказал он, добавив, что по итогам 2020 года России стала нетто-экспортёром продукции АПК – то есть, «мы продаём за рубеж больше продуктов питания и сельхозпродукции, чем покупаем».

Путин особо отметил, что «выросшие объёмы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке». «Продовольственная самодостаточность – это реальное конкурентное преимущество России, и оно должно работать в интересах наших граждан. Мы должны защитить их от перепадов конъюнктуры, от скачков цен на глобальном рынке продовольствия. Обращаю внимание правительства: такая работа должна вестись в постоянном режиме, с понятным, видимым результатом для людей и для бизнеса», – подчеркнул президент.

При этом Путин пояснил, что «в текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, а именно – внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику».

Глава государства также подчеркнул, что ключевая задача для правительства, руководителей регионов, предприятий – сохранить, поддержать деловую активность в российском АПК, чтобы отечественные аграрии, рыболовные хозяйства, производители продовольствия открывали новые предприятия, создавали новые рабочие места, увеличивали выпуск в первую очередь тех групп товаров, которые мы ещё отчасти вынуждены закупать за границей.

«Считаю, что мы должны поставить вполне реальный, обоснованный ориентир, а именно – в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста – выше трёх процентов в год», – сказал Путин.

Москва, Светлана Антонова

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