«Непредсказуемость действий властей и неоправданно высокая ставка ЦБ»: бизнес в России столкнулся с нехваткой оборотного капитала

Почти 45% малого бизнеса в России столкнулись с дефицитом оборотных средств – более половины предпринимателей считают, что в стране не созданы условия для импортозамещения, а действия властей слишком непредсказуемы. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса «Оценка бизнесом текущего положения компаний и влияния санкций», проведенного аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей совместно с Институтом экономики роста им. Столыпина.

Как следует из результатов опроса, действие санкций затронуло 84,1% опрошенных предпринимателей (1,6% закрыли свой бизнес, 13,5% приостановили работу, 69% заявили, что продолжают работать, но адаптироваться к новым условиям еще не успели).

Около 60% респондентов считают главной проблемой спад потребительского спроса. 44,8% отметили обострение дефицита оборотных средств и кассовые разрывы. 42,9% столкнулись с разрывом цепочек поставок, 24,5% – со сложностями в доставке товаров.

Вместе с тем 38,9% респондентов обратили внимание, что используют товары или сервисы иностранных компаний, недоступность которых критически скажется на их бизнесе. При этом 65% заявили, что не готовы заниматься импортозамещением, даже если на рынке освобождаются определенные товарные ниши. 77% полагают, что условия для ускоренного развития производства в России не созданы. Среди основных препятствий – высокие налоги (56,6%), высокие тарифы на услуги инфраструктурных монополий (49,5%), отсутствие доступного кредитования (42,7%). Более половины опрошенных отметили в качестве препятствия «непредсказуемость действий властей».

«Мы видим, что бизнес столкнулся с критической нехваткой оборотного капитала, – прокомментировал результаты опроса бизнес-омбудсмен Борис Титов, слова которого приводит его пресс-служба. – Те меры финансовой поддержки со стороны государства, которые уже приняты, представляются явно недостаточными. И в этих условиях трудно понять необходимость держать ключевую ставку ЦБ на прежнем, экстремально высоком уровне».

Как считает Титов, курс рубля сегодня успешно балансируется другими средствами, в первую очередь инструментами валютного контроля. «Говорить о буме спроса, который разгонял бы инфляцию, не приходится. Поэтому ставка в 20% лишь обескровливает экономику, усугубляя, а не решая ее проблемы», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

В опросе приняли участие руководители и владельцы 4 350 компаний из 85 субъектов РФ. 31,1% респондентов представляют сферу торговли, 7,6% – строительство и строительные материалы, 7,5% – бытовые услуги населению, 7,4% – гостиничный и туристический бизнес, 7% – общепит, 6,5% – обрабатывающие производства. На остальные отрасли в сумме пришлось около 33%. Почти 74% участников – владельцы микропредприятий, 20,4% относятся к малому бизнесу, 3,6% – к среднему, 2,1% – к крупному.

Москва, Светлана Антонова

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