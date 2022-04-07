Роскосмос не справляется с импортозамещением: Рогозин грозит увольнениями

Российские предприятия ракетно-космической отрасли проваливают реализацию программ импортозамещения. Об этом заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании отраслевого оперативного штаба. По его выражению, «это нож в спину».

«Есть группа директоров, которая допускает срыв сроков работ по импортозамещению. Это нож в спину нашей ракетно-космической отрасли. Если не сделаете выводов из своего так называемого «руководства», то мы с вами расстанемся, несмотря на прошлые ваши заслуги», – подчеркнул Рогозин, слова которого приводятся в сообщении на официальном сайте Роскосмоса.

Глава госкорпорации отметил, что есть еще одна группа директоров, которые «работают по старинке, делают вид, что ничего не произошло». «Это неприемлемо», – констатировал он.

«Уже почти полтора месяца прошло с начала Специальной военной операции. Мы неоднократно говорили, насколько это важно для нашей страны, нашей нации и насколько должна в новых условиях, в условиях западных санкций и ограничений, блокирующих действий в отношении нашей отрасли работать с совершенно иным качеством и рвением. Я хочу сказать коллегам-директорам: основная ваша задача – четко выполнять гособоронзаказ, не ссылаться на трудности, а брать на себя инициативу», – сказал Рогозин.

Москва, Светлана Антонова

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