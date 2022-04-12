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Вторник, 12 апреля 2022, 14:57 мск

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Формат будет обновлен: в мэрии Москвы назвали дату открытия речной навигации

Фото: официальный сайт мэра и правительства Москвы

Сезон речной навигации в Москве откроется 24 апреля. Как сообщил вице-мэр по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в этом году формат прогулочных речных перевозок будет обновлен – сервис станет удобнее и безопаснее для пассажиров.

По его словам, поездка на речном транспорта станет такой же понятной, как в автобусе или метро. На причалах будет создана единая навигация с информацией о речных маршрутах, который из которых будет обозначен на карте отдельным цветом с указанием всех остановок и мест посадки. На Едином транспортном портале и в приложении Московский транспорт пользователи смогут следить за изменениями в расписании, выбирать точное время поездки. Также будет доступен удобный сервис покупки билетов.

«Мы также планируем исключить такое понятие, как продажа билетов с рук. Это незаконное и небезопасное явление, от которого давно пора было избавиться, – борьба за пассажира, промоутеры из 1990-х, завышение цены поездки в три – пять раз, если ты не купил билет заранее. Вместо этого в наиболее популярных местах будет доступна продажа билетов в городских кассах. По-прежнему будет доступна покупка билета на теплоходе – через официальные терминалы и кассовые аппараты с чеком», – уточнил Ликсутов, слова которого приводит официальный сайт правительства Москвы.

Вице-мэр также отметил, что теперь 44 причала Москвы-реки обслуживает Центр организации дорожного движения. «Мы будем следить за техническим состоянием причалов, водной акваторией и формировать расписание прогулочных маршрутов. С помощью почти 300 камер в акватории Центр организации дорожного движения следит за участками реки и причалами и ведет круглосуточный мониторинг. Этот сезон управления городскими прогулочными перевозками по реке для нас тестовый, некоторые решения внедрят уже с открытия, оставшуюся часть будем продолжать вводить в течение сезона – это позволит и бизнесу перестроиться на новый формат более плавно», – пояснил Ликсутов.

Стоит отметить, что ежегодно прогулочными маршрутами по Москве-реке пользуются 1,2 миллиона пассажиров.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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