«Возникают новые возможности»: Путин и Лукашенко обсуждают перспективы Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают перспективы Союзного государства в условиях внешнего санкционного давления. Как считает российский лидер, «здесь очень многое предстоит сделать», а ограничения Запада создают «новые возможности».

«Несмотря на так называемое внешнее давление, у нас отношения в сфере экономики развиваются успешно, почти 40 миллиардов долларов оборот, 38 с лишним миллиардов» – это очень хороший показатель. Белоруссия – одна из стран-лидеров по объему товарооборота с Россией», – отметил Путин в разговоре с Лукашенко, который сегодня прибыл на встречу с президентом РФ на космодром «Восточный».

Глава российского государства также обратил внимание, что «в современных условиях как раз в рамках этого внешнего давления у нас возникают новые возможности для того, чтобы использовать все наши потенциальные возможности для поддержки друг друга, для безусловного обеспечения нашего развития, в том числе и в таких высокотехнологичных отраслях, как космос».

Путин отметил, что широкая кооперация уже существует в сельском хозяйстве. «Мы за последние годы очень многое сделали в развитии кооперации. Мы по сути открыли свой рынок для белорусских товаров. Это, в общем, на мой взгляд, очень хорошее подспорье для кооперации с обеих сторон», – сказал президент РФ, напомнив также о сотрудничестве в сфере энергетики и промышленности.

Благовещенск, Светлана Антонова

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