«Просадка» уже началась: Белоусов сообщил о последствиях санкций Запада для российской экономики

Главными рисками для России в условиях санкционного давления являются «просадка» экономики и дефицит ликвидности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая сегодня во время «правительственного часа» в Совете Федерации. По его словам, «просадка» уже началась – в промышленности и торговле снижение составило порядка 11%, в других секторах – 9-10%.

«Один из главных на сегодня рисков – «просадка» экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности в экономике – с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта «просадка», к сожалению, уже началась, – хотя она пока практически не затронула рынка труда», – сказал он.

Белоусов обратил внимание, что Запад своими санкциями пытается максимально изолировать Россию от мировой экономики, «запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы». «По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех колец», – констатировал он, пояснив, что это касается финансов, торговли, транспортной и гуманитарной сферы.

«Полностью создать такую блокаду – невозможно. Невозможно изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют», – подчеркнул первый вице-премьер РФ.

По его словам, в этих условиях правительство РФ наращивает поддержку предприятий: по сравнению с прошлым годом дотации из федерального бюджета за I квартал выросли на 20%. Суммарный объем поддержки экономики, безопасный для инфляции, оценивается в 7-8 трлн рублей, уточнил он.

«Мы сейчас с учетом ипотеки, с учетом кредитования системообразующих предприятий, с учетом кредитования МСП, эти лимиты почти выбрали… Для поддержки других групп предприятий нужно какие-то другие меры предпринимать, в том числе снижение налоговой нагрузки и так далее», – отметил Белоусов.

В ходе выступления в Совете Федерации первый вице-премьер РФ также сообщил, что с начала санкционного кризиса инфляция в России достигла в среднем 10%, а так называемый «борщевой набор» подорожал на 50-60%.

Москва, Мария Соколова

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