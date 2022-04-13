«По закону и эффективно»: Кудрин заступился за Банк России, который «потерял» почти половину золотовалютных резервов

Банк России проводил управление золотовалютными резервами (ЗВР) по закону и эффективно. Такое заявление, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время своего отчета на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, Фонд национального благосостояния (ФНБ) также является частью ЗВР и может размещаться только вне РФ.

«Мы провели эту проверку в прошлом году, за несколько лет изучили управление золотовалютными резервами. Сразу скажу, что управление ЗВР находилось в строгом соответствии с законодательством, нормативными актами, управлялось эффективно и ответственно», – сказал Кудрин, отвечая на вопросы сенаторов.

Глава Счетной палаты также отметил, что Банк России по сути является агентом по управлению ФНБ, часть средств которого включена в золотовалютные резервы. По его словам, речь идет о $155,3 млрд.

«Конечно, арест таких золотовалютных резервов – это крайняя мера, безусловно, непредвиденная, редко встречающаяся в истории финансовых систем. Мы можем высказать только несогласие с этим, и в общем, вести работу, чтобы впоследствии они были разморожены, что и нужно делать. Но, повторяю, размещение и управление ими осуществлялось по закону и эффективно», – заключил Кудрин.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что после введения западных санкций Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов – под заморозку попали активы почти на $300 млрд. Это обстоятельство крайне негативно оценили в Госдуме. Депутаты в очередной раз подняли тему о необходимости отставки действующего главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Москва, Мария Соколова

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