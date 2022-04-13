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Среда, 13 апреля 2022, 15:53 мск

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Новая перестройка экономики: Кудрин сказал, сколько потребуется на это времени

Первый этап перестройки российской экономики в условиях санкций займет порядка двух лет. Такой прогноз озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая сегодня на пленарном заседании Совета Федерации.

«Конечно, нашей экономике придется перестраиваться. Мне кажется, что надо разделить среднесрочный и долгосрочный период. Если санкции сохранятся на том же уровне, то примерно два года потребуется. Не меньше. Это, я бы сказал, первый этап», – отметил Кудрин.

По его оценке, на полномасштабные экономические изменения экономики России, включая импортозамещение, потребуется много лет. «Речь идет об импортозамещении целого ряда импортных товаров. Это не сразу можно сделать, это касается и разработки новых технологий, и инвестиций, и строительства новых предприятий, которые будут частично замещать», – пояснил глава Счетной палаты.

Ранее Кудрин заявил, что инфляция по итогам 2022 года может достигнуть 20%, а спад ВВП превысит 10%.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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