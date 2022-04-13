Кудрин высказался о перспективах рубля во внешней торговле

Переход на российскую валюту во внешней торговле будет медленным, одномоментный отказ от расчетов в долларах и евро невозможен. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, обратив внимание, что одной из проблем становится тот факт, что рубль утратил статус резервной и свободно конвертированной валюты.

«Рубль с середины 2006 года был свободно конвертируемой валютой, которой обладают всего около двух с половиной десятков стран в мире, даже юань не является свободно конвертируемой валютой. Но этот статус мы утратили с начала спецоперации, в связи с введёнными санкциям ЦБ ввел целый ряд ограничений на движение капитала, валюты, что привело к утрате роли свободно конвертируемой валюты рублем», – уточнил Кудрин слова которого цитирует «Интерфакс».

По словам главы Счетной палаты, увеличение доли расчетов в нерезервных нацвалютах, к которым относится и рубль, происходит при условии роста интереса во взаимной торговле товарами между странами. Это медленный процесс, – пояснил он.

Кудрин обратил внимание, что использование такой валюты связано только с взаимным интересом стран в торговле взаимными товарами. «Те, кто заинтересован в рублях для покупки российских товаров, они как раз и будут, возможно, участвовать в этих операциях», – сказал он.

При этом Кудрин отметил, что «нельзя говорить, что такой оборот может заместить все наши отношения со всеми странами, с которыми мы работаем». «У большинства стран и большинства партнеров экономических все-таки заинтересованность в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах. Доллар, как известно, до 40% всех валютных операций в мире составляет, и он по-прежнему является основной валютой платежей во многих странах, даже между странами, которые не связаны прямо с долларом», – напомнил он.

«Рубль постепенно, шаг за шагом будет, видимо, увеличивать свою роль. Повторю, медленно, шаг за шагом, по мере заинтересованности стран во взаимной торговле, тогда, когда возникает возможность продавать за рубли и покупать», – сказал Кудрин.

Москва, Светлана Антонова

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