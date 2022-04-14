Покушение на убийство: в Москве возбуждено уголовное дело против женщины, которая выбросила новорожденную дочь в мусоропровод

В Москве возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка, обнаруженного в мусоропроводе в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что жизнеспособный младенец женского пола был обнаружен сегодня в камере мусоропровода в жилом доме, расположенном на Северо-Востоке Москвы, обнаружен жизнеспособный младенец женского пола. Новорожденная девочка была госпитализирована в одну из детских городских больниц, где проходит обследование.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения матери ребёнка, допрашиваются возможные очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения.

Москва, Светлана Антонова

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