В Москве арестован неонацист за публичную дискредитацию Вооруженных сил России

В Москве арестован мужчина, который в вестибюле станции «Киевская» столичного метрополитена публично демонстрировал татуировки в виде нацисткой символики, сопровождая свои действия нацистскими приветствиями и громкими публичными лозунгами, направленными на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, передает «МВД Медиа».

В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривал наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Вместе с тем, составлены протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ – «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» – и части. 2 статьи 20.1 КоАП РФ – «Мелкое хулиганство».

Дорогомиловским районным судом мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и административного ареста сроком на 18 суток.

Москва, Светлана Антонова

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