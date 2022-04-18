российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 апреля 2022, 18:21 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Ребенок впал в кому: в Москве после неудачной попытки обрезания младенца возбуждено уголовное дело против его отца

В Москве новорожденный мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после попытки его отца самостоятельно провести процедуру обрезания. Как пресс-служба столичного главка Следственного комитета РФ, в отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным ведомства, 17 апреля мужчина самостоятельно провел своему 27-дневному сыну хирургическую операцию. «У ребенка резко ухудшилось состояние здоровья. В настоящее время ребенок в состоянии комы находится в одной из городских больниц», – говорится в сообщении СКР.

По данным РЕН-ТВ, у ребенка началась аллергическая реакция и остановилось дыхание. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Насиловал почти 4 года: в Москве задержан педофил, издевавшийся над дочерью сожительницы / В Москве арестован неонацист за публичную дискредитацию Вооруженных сил России / Следователи нашли женщину, которая выбросила новорожденную дочь в мусоропровод / Покушение на убийство: в Москве возбуждено уголовное дело против женщины, которая выбросила новорожденную дочь в мусоропровод / Массовая драка мигрантов в Москве: задержано более сотни участников конфликта / Два года колонии: суд отправил за решетку девушку, запустившую в полицейских «коктейль Молотова» / Конфликт с мигрантами в новой Москве: в больницу доставлен пострадавший с ножевым ранением / В Москве по делу о фейках о российской армии произвели первый арест

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,