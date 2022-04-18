Ребенок впал в кому: в Москве после неудачной попытки обрезания младенца возбуждено уголовное дело против его отца

В Москве новорожденный мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после попытки его отца самостоятельно провести процедуру обрезания. Как пресс-служба столичного главка Следственного комитета РФ, в отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным ведомства, 17 апреля мужчина самостоятельно провел своему 27-дневному сыну хирургическую операцию. «У ребенка резко ухудшилось состояние здоровья. В настоящее время ребенок в состоянии комы находится в одной из городских больниц», – говорится в сообщении СКР.

По данным РЕН-ТВ, у ребенка началась аллергическая реакция и остановилось дыхание. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

Москва, Мария Соколова

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