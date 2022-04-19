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Вторник, 19 апреля 2022, 19:05 мск

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Дольше, чем обычно: как московский транспорт будет работать в Пасхальную ночь

В Пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля, московский городской общественный транспорт будет работать дольше, чем обычно. Согласно постановлению мэра, метро и Московское центральное кольцо будут работать до 02:00, а 136 самых востребованных маршрутов автобуса, семь маршрутов электробуса и 16 маршрутов трамвая – до 03:30.

Вместе с тем 16 ночных маршрутов будут ходить в обычном режиме.

В мэрии предупредили, что 23 и 24 апреля парковки будут работать в обычном режиме субботы и воскресенья.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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