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Пятница, 22 апреля 2022, 15:06 мск

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Мэр Москвы объявил о возобновлении уличных фестивалей

Фото: официальный сайт мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление в столице уличных фестивалей. По его словам, первым фестивалем станет открывающий завтра «Пасхальный дар».

«Наконец-то после вынужденного перерыва 2020-21 гг. главный благотворительный фестиваль Москвы пройдет без всяких ограничений. Без надоевших масок и социальных дистанций», – сообщил Собянин, отметив, что всю Пасхальную неделю москвичей и гостей столицы ждут 23 фестивальные площадки в центре города и в округах.

Мэр уточнил, что «Пасхальный дар» продлится до 28 апреля, после чего передаст фестивальную эстафету «Московской весне», которая станет главным украшением майских праздников, наполнив их концертами и театральными постановками ко Дню Победы.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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