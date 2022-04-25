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Понедельник, 25 апреля 2022, 17:10 мск

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Путин поручил прокуратуре выстроить специальную систему надзора

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил прокуратуре «в рамках своих полномочий выстраивать специальную систему надзора за соблюдением законности при реализации мер по поддержке граждан и всех наших ключевых социально-ориентированных программ». Об этом глава государства заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ.

Путин обратил внимание, что «именно свобода бизнеса, гибкие механизмы предпринимательской активности сейчас обеспечивают насыщение рынка, сглаживают дефициты и всплески цен». «И нужно, конечно, обращаюсь к вам с настоятельным призывом, соблюдать все права предпринимателей и создавать для них благоприятные условия работы», – отметил президент РФ.

В то же время глава государства обратил внимание, что «если кто-то злоупотребляет своим монопольным положением, идёт на закулисные картельные сговоры, то и антимонопольные органы, и прокуратура обязательно должны своевременно и чётко на это реагировать».

«Отечественный бизнес сейчас очень достойно проявляет себя. При этом далеко не все малые и средние компании ещё полностью справились с последствиями пандемии и тут же получили ещё и барьеры, связанные с санкционной агрессией против России – это действительно, по-другому и сказать нельзя, санкционная агрессия. В этой ситуации надо максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки». – подчеркнул Путин.

«Безусловно, есть сферы, требующие проверок, и, конечно, особенно там, где это касается жизни и здоровья людей. Во всех иных случаях, как мы и решили, действует мораторий. Надо дать спокойно работать и отечественным предпринимателям, и тем иностранным компаниям, которые, несмотря ни на что, продолжают добросовестно выполнять свои обязательства. Нужно оградить бизнес от чрезмерного контроля, необоснованного, ненужного. Для этого у вас есть все необходимые инструменты», – пояснил президент РФ, слова которого цитирует его пресс-служба.

Глава государства также уточнил, что «следует решительно пресекать факты ущемления прав хозяйствующих субъектов при предоставлении им всех видов государственной помощи и преференций». «Система поддержки предпринимателей должна работать чётко, комфортно для бизнеса», – сказал Путин.

«У экономики России есть все возможности, чтобы и в новых реалиях работать стабильно и без сбоев», – констатировал глава государства.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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