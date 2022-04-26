«Почему до сих пор решение не принято?» Матвиенко отчитала правительство РФ за саботаж поручения Путина

Правительство РФ не исполняет поручение главы государства по повышению зарплат сотрудникам МВД. Совет Федерации взял под контроль решение вопроса. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, подчеркнув, что распоряжения президента РФ должны исполняться неукоснительно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в начале пленарного заседания Совета Федерации сенатор от Белгородской области Николай Рыжков обратил внимание на особое положение региона, где «идет обстрел, где появилась тысяча беженцев». «В таком же положении, как мы, находятся Курская, Брянская, Орловская области. Ясно, что руководству области приходится очень много работать для того, чтобы решать массу возникших вопросов, в том числе, и беженцев, и так далее. Есть один вопрос, по которому я решил обратиться и просить помощи. Дело в том, что при таком наплыве людей, когда возникают тысячи всевозможных проблем, когда… даже сегодня ночью было три обстрела, появились раненные, разрушены дома, милиции приходится очень много заниматься», – отметил он.

«Мы проанализировали состояние оплаты милиции. Получилось так, что рядовой милиционер, который должен быть среди массы этого народа, сегодня получает 22 тысячи рублей, в то время, когда средняя зарплата в области 40 тысяч рублей. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но самое главное, что в феврале этого года на коллегии МВД Владимир Владимирович Путин, выступая, специально обострил вопрос, что необходимо к тем 4%, которые были намечены в этом году повысить оклады, надо еще добавить 5%», – пояснил Рыжков.

По его словам, на основании решения главы государства МВД направило предложения в правительство РФ по данному вопросу. «Но, к сожалению, вопрос до сих пор не решен. Поэтому у меня убедительная просьба. Это просьба руководства области. Это просьба сенаторов области. Пожалуйста, поручите соответствующим комитетам нашей палаты и может быть одному из своих замов, чтобы тот документ, который МВД внесло по результатам февральской коллегии, чтобы он быстро прошел Госдуму, и чтобы мы в ближайшее время приняли решение», – обратился сенатор к Матвиенко.

Спикер Совета Федерации со своей стороны подчеркнула, что поручения главы государства должны исполняться в первоочередном порядке, и поручила профильным комитетам держать решение вопроса на контроле. «Все поручения президента должны безукоснительно исполняться. Виктор Николаевич Бондарев (глава комитета СФ по обороне и безопасности), поинтересуйтесь в чем проблема. Почему до сих пор решение не принято? Николай Андреевич Журавлев (вице-спикер СФ), прошу вас подключиться к этому вопросу. Очевидно, там взаимодействие не до конца отработано с Минфином», – заявила Матвиенко.

«Действительно, люди, которые охраняют общественный порядок, на которых лежит огромная ответственность не должны получать такую зарплату. Поэтому и президент обратил на это внимание. Надо в целом проанализировать, как зарплата сотрудников МВД в регионах, насколько она вырастет, обеспечить скорейшее принятие закона и потом доложить палате», – заключила глава верхней палаты парламента.

Москва, Мария Соколова

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