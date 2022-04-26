«Они на местах так чудят…» Спикер Совета Федерации обрушились с критикой на проверяющие органы за нарушение поручения Путина

Сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты парламента раскритиковала контрольно-надзорные органы, которые в нарушение поручения президента РФ Владимира Путина и постановления кабинета министров увеличили число внеплановых проверок бизнеса. По ее мнению, в настоящее время назрела необходимость реформы в этой сфере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на проблему обратил внимание сенатор Алексей Синицын, сообщив, что на фоне поручения главы государства оградить бизнес от чрезмерного контроля участились внеплановые проверки предпринимателей. «Вчера президент РФ, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, призвал оградить бизнес от чрезмерного контроля. В этой ситуации надо максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки, сказал президент. Мы полагаем, что это поручение дано не только генпрокуратуре, но и всем органам власти РФ. Со своей стороны комитет по экономической политике получает сигналы от представителей предпринимательского сообщества, что при введении моратория на плановые проверки значительно выросло число внеплановых проверок», – пояснил он.

Сенатор также отметил значительное влияние деятельности надзорных органов «на экономическую ситуацию и деловой климат». «С учетом вчерашнего поручения президента, мы полагаем, было бы целесообразно в этом году приглашать на заседание комитета представителей контрольно-надзорных органов, осуществляющих проверки бизнеса с целью изучения достаточности мер, принимаемых для снижения административной нагрузки на предпринимателей», – отметил Синицын.

В этой связи Матвиенко подчеркнула важность усиления парламентского контроля с жестким реагированием на каждый подобный случай. «Это безусловное требование, поручение (президента). Я обращала ваше внимание, уважаемые сенаторы, чтобы вы в каждом регионе взяли эту тему под контроль. Давайте установим жесткий парламентский контроль на уровне региональных парламентов, Совета Федерации. Откройте свои странички (в Интернете), приглашайте бизнес сообщать, информировать, если все-таки контрольно-надзорные органы нарушают запреты, которые определены и постановлением правительства, и специальным решением генерального прокурора. Ни одного такого случая не пропускайте мимо», – поручила спикер Совета Федерации.

«Более того, мы готовим предложения, я хочу с этим обратиться к премьер-министру – назрела необходимость реформы контрольно-надзорных органов. Вот они надзирают, контролируют, а их работу никто не контролирует. Они бесконтрольные, они на местах так чудят, такое творят, что бизнес просто стонет. И даже дело не в нынешних реальных условиях, а в принципе. Надо поставить их на место, ограничить строго их полномочия – какие проверки, когда проводить, а не просто, когда им вздумается. Посмотреть на реформирование этой системы, сокращение численности всей этой армии и навести в этой сфере порядок», – сказала она.

«Мы вот эту тему не оставим, будем постоянно ее контролировать, постоянно поднимать и ставить на место недобросовестных проверяющих. К сожалению, этот беспредел продолжается, поэтому на каждый такой случай жестко реагировать», – призвала Матвиенко сенаторов.

«Активно, эффективно, публично, вот что называется «за руку» всех, кто нарушает постановление правительства, и призывать их к ответу», – заключила спикер верхней палаты парламента.

Москва, Мария Соколова

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