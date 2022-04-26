Тревожная ситуация: в России появились сложности с заменой лифтов

В России во многих регионах обострилась проблема замены лифтов, а также их безопасности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня сенатор Сергей Лукин на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, по итогам первого квартала объемы замены лифтового оборудования снизились почти в четыре раза по сравнению с прошлогодним уровнем.

«Значительно обострилась проблема замены лифтов во всех регионах. Указанная проблема обсуждается на различных площадках, но, к сожалению, пока результата нет. Считаю, что Совету Федерации необходимо подключиться к решению данного вопроса, так как это затрагивает интересы многих регионов России. Замена лифтов старше 25 лет должна быть выполнена к 25-му году, согласно регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». К этому времени в России нужно заменить около 123 тысяч лифтов, у которых истек срок эксплуатации. Пока удавалось менять порядка 16 тысяч в год, и при этом каждый год устаревает еще 10 тысяч лифтов», – отметил Лукин.

Сенатор обратил внимание, что запланированная на этот год замена 20 тысяч лифтов под угрозой срыва в результате их резкого подорожания. «Цены за полгода подросли на 50%. Замена лифтового оборудования в рамках капремонта является самым дорогим видом работ, а самое главное – создает угрозу для жизни наших граждан. С электронных площадок за первый квартал 22-го года проведено 1700 аукционов на замену лифтов в 34 субъектах, что на 72% ниже, чем в первом квартале 21-го года. Это связано с резким (повышением) стоимости лифтового оборудования. В качестве мер господдержки в прошлом году был опробован механизм факторинга… в сегодняшних условиях банки не готовы работать по этой схеме. Наше население за счет взносов на капремонт с данной проблемой не справится», – подчеркнул он.

Вместе с тем Лукин заявил об отсутствии системы контроля за эксплуатацией работающих лифтов. «В настоящее время в стране складывается тревожная ситуация относительно безопасного использования и эксплуатации лифтов. Ни один госорган исполнительной власти, уполномоченный контролировать соблюдение требования техрегламента безопасности лифтов, не наделен правами контроля. Ранее эту функцию выполнял Ростехнадзор и другие ведомства. Соответственно, резко снижены требования по безопасному использованию и эксплуатации лифтов», – подчеркнул сенатор.

«Предлагаю обратиться в правительство РФ с целью скорейшей разработки действенных механизмов господдержки по заменам лифтов и определении органов и ведомств в правах ведения контроля за безопасной эксплуатацией лифтов», – подытожил Лукин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко со своей стороны дала соответствующее поручение профильному комитету, обратив отдельное внимание на серьезность проблемы. «Тема важная. Есть предложение дать поручение комитету по федеративному устройству рассмотреть этот вопрос. Есть тревоги в строительной отрасли. Скажем, лифты для высотных домов в России вообще не производятся. Это проблема проблем. Ну и, конечно, насыщение рынка и ремонт, и эксплуатация – все, что с этим связано», – заключила глава верхней палаты парламента.

Москва, Мария Соколова

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