российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 апреля 2022, 17:58 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«У нас есть для этого все инструменты»: в случае угрозы для России Путин пообещал «молниеносный ответ»

Фото: пресс-служба Кремля

В случае создания угрозы для России будет дан быстрый, молниеносный ответ такими средствами, которых ни у кого нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на встрече с Советом законодателей. По его словам, начало спецоперации упредило масштабный конфликт на территории России по «чужим сценариям».

«Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», – пояснил Путин.

При этом глава государства отдельно подчеркнул готовность молниеносно ответить на угрозы России. «Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносным, быстрым», – заявил он.

«У нас есть для этого все инструменты – такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения у нас на этот счет приняты», – подчеркнул Путин под аплодисменты законодателей.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

«Почему до сих пор решение не принято?» Матвиенко отчитала правительство РФ за саботаж поручения Путина / Путин поручил прокуратуре выстроить специальную систему надзора / Путин и глава Европейского совета обсудили неадекватность еврочиновников и лидеров большинства стран ЕС / Западный блицкриг провалился: Путин оценил ситуацию в экономике / Путин обвинил банки недружественных стран в задержке платы за газ и нефть / Байден обвинил Путина в геноциде украинцев / «Возникают новые возможности»: Путин и Лукашенко обсуждают перспективы Союзного государства / Путин заявил о невозможности изолировать Россию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Путин Владимир,