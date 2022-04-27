«У нас есть для этого все инструменты»: в случае угрозы для России Путин пообещал «молниеносный ответ»

В случае создания угрозы для России будет дан быстрый, молниеносный ответ такими средствами, которых ни у кого нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на встрече с Советом законодателей. По его словам, начало спецоперации упредило масштабный конфликт на территории России по «чужим сценариям».
«Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», – пояснил Путин.
При этом глава государства отдельно подчеркнул готовность молниеносно ответить на угрозы России. «Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносным, быстрым», – заявил он.
«У нас есть для этого все инструменты – такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения у нас на этот счет приняты», – подчеркнул Путин под аплодисменты законодателей.
Москва, Мария Соколова
© 2022, РИА «Новый День»
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