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Вторник, 3 мая 2022, 22:30 мск

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«ЧВК Вагнера» взяли в плен украинских военных во время боя – видео

Ожесточенный бой в городской застройке с захватом отряда украинцев в плен попал на видео. Авторы аналитического телеграм-канала «Рыбарь», проанализировали кадры и считают, что они сняты в Луганской области.

По форме и обвесу бойцов аналитики сделали выводы, что операция в этом районе проводилась силами «ЧВК Вагнера».

Видео, снятое при помощи дрона, показывает ход штурмовой операции в частном секторе. Солдаты ВСУ засели в одноэтажном здании, откуда вели огонь по наступающему подразделению. Вынудить их сложить оружие удалось после применения гранат. Сдавшиеся военные с поднятыми руками покинули поле боя.

Украинские бойцы используют здания городской инфраструктуры и частные дома в качестве укрытий. Также на территории населенного пункта и за его пределами оборудованы укрепленные огневые точки и глубокие траншеи с блиндажами.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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