Нарушение Конституции, непонятные проверки бизнеса, проблемы в системе здравоохранения: Мосгордума заслушала отчет столичного омбудсмена

Вероятный всплеск безработицы, необоснованные проверки бизнеса, отсутствие политических свобод и недостатки в системе здравоохранения – таковы основные проблемы Москвы, на которые сегодня на пленарном заседании Мосгордумы (МГД) обратили внимание уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой. Омбудсмен во время отчета за 2021 год со своей стороны подтвердила, что проблемы с соблюдением прав граждан действительно есть, особо отметив отсутствие доступной среды для инвалидов даже в больницах.

«Очень много было обращений – чистота пандусов в зимний период. Эта зима была тяжелая… При доставке в больницу часто условия для человека с инвалидностью, особенно тяжелой инвалидностью, – нет приспособленных палат. Мы это обсуждали и говорили о том, чтобы в каждой больнице на одном этаже обязательно была палата, полностью приспособленная для лиц с ограниченными возможностями здоровья – может быть, тогда будет меньше вопросов», – пояснила Потяева.

При этом московский омбудсмен отметила, что треть обращений в сфере здравоохранения как раз касаются работы медучреждений и качества оказания медпомощи. «На первом месте обслуживание граждан в поликлиниках. Вопросы совершенно разные. Люди обращались по проблематике, что очень мало времени и внимания им уделяют при их обращении, что врач больше всего сидит работает на компьютере – опрашивает человека и заносит все данные в компьютер, а вот время на конкретное обследование, изучение остается значительно меньше», – уточнила она.

При этом Потяева сообщила, что при взаимодействии с прокуратурой был решен ряд проблем, в том числе по защите от противоправных действий и «нарушениям уголовно-процессуального законодательства, волокитой при расследовании уголовных дел и проведением доследственных проверок».

«Было отменено 25 необоснованных постановлений о приостановлении предварительного следствия, 31 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В адрес руководства следственных органов направлено 22 требования об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в адрес руководителей правоохранительных органов внесено 67 представлений об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел, по результатам рассмотрения которых 70 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», – отметила омбудсмен, добавив, что, кроме этого, «было принято 20 мер прокурорского реагирования».

Во время обсуждения отчета омбудсмена о работе за прошлый год ряд оппозиционных депутатов обратили внимание на недостаточность «инструментов прямого влияния у уполномоченного», а также на ограничения конституционных прав граждан. В частности, как заявил депутат от КПРФ Павел Тарасов, единственное, что осталось запрещенным из ковидных ограничений, – это «запрет на митинги, пикеты, даже одиночные». «Отменили перчатно-масочный режим, любые ограничения в помещениях собираться отменили, а вот на улицу выйти запрещено. Ну, мы же отлично понимаем, что это не имеет никакого отношения к ковидным ограничениям. Это прямое нарушение конституционного права граждан, совершенно незаконное и даже никак не аргументированное. Даже тогда, когда все эти ограничения были, было смешно, когда ты с трудом забиваешься в вагон метро, но с точки зрения нормативных документов, ты находишься в большей безопасности, чем когда ты вышел на улицу в одиночный пикет. А человек, который хоть чуть-чуть пользуется тем, что положено в голову за годы воспитания, он понимает, что это глупость. И с этой глупостью ничего не делается. Мне кажется, это тоже требует реакции, в том числе, и уполномоченного», – подчеркнул парламентарий.

Тему продолжил заместитель председателя МГД Андрей Медведев, который обратил внимание не только на нарушение прав граждан на одиночные пикеты, но на проблемы пострадавших от квартирных рейдеров и долевого мошенничества. «Ключевая проблема состоит в том, что, когда люди пытаются обратиться за защитой в полицию или другие правоохранительные органы, дела не возбуждаются, и людям говорят – знаете, это гражданско-правовые отношения, вы там как-нибудь сами… Ну, как может сама что-то решить мать-одиночка, если бывший муж продал у нее половину квартиры?! Как она одна с ребенком может отбиваться от каких-нибудь там бородатых крепких мужчин с характерным акцентом?! Ну, не может она сама отбиваться! Это не гражданско-правовые отношения – тем более, если ее колотят по голове!.. Но даже в этих ситуациях зачастую дела не возбуждаются, и в общем, никакой реакции нет», – подчеркнул он.

Вместе с тем, как считает парламентарий, в ближайшее время следует ожидать обострения социальных проблем, поскольку введенные против России санкции наверняка приведут к росту безработицы. «Не только бизнес, но и государство пытается сбросить с баланса, как это – актив ненужный. Убежден, что люди к вам пойдут и хотелось бы, что бы вы обратили на это внимание, потому что по-хорошему, если людям не может платить бизнес или государство, значит им какой-то минимум все равно нужно будет обеспечивать, иначе эти люди придут к нам, к вам. Они выйдут в конце концов на улицы, и никто и ничего их не остановит в этом своем праве отстаивать себя», – заявил Медведев.

«Давайте будем объективно смотреть на вещи – голодный и неустроенный русский человек не всегда благожелателен к власти. И разницы между депутатом, органами исполнительной власти и уполномоченным он не делает», – подчеркнул он.

При этом Медведев передал столичному омбудсмену список граждан, которые столкнулись с бездействием правоохранительных органов, отметив еще одну проблему – «необоснованные проверки бизнеса, которые начинают проводить какие-то вообще непонятные общественные структуры». «Бизнесу и так непросто, если его еще непонятные какие-то граждане будут пытаться добивать... Ладно, мы привыкли к тому, что кто-то приходит там в погонах – проверил пожарную сигнализацию или наличие огнетушителя, или еще чего-то. Но когда это на себя берут люди, которых мы смело может назвать непонятной шпаной… Кто им дал это право? Что это?!… Вот просто очень хочется, чтобы мы на это внимание обратили», – заключил Медведев.

Москва, Мария Соколова

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