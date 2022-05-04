«Городская монархия»: Мосгордума сдает свои полномочия мэрии

Мэрия Москвы с каждым принятым Мосгордумой законом все больше превращается в городскую монархию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат столичного парламента Елена Шувалова. По ее словам, принятые в первом чтении поправки закон о городском бюджете лишают депутатов права определять администраторов доходов казны.

«Ну, что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрелов дымится на спине?! Такими выстрелами я считаю выстрелы по представительной власти. От закона к закону у нас все время отбирают какие-то полномочия, функции Мосгордумы и они переплывают к правительству Москвы в мэрию», – сказала Шувалова, выступая сегодня на пленарном заседании Мосгордумы.

Парламентарий обратила внимание, что к списку уже принятых ранее изменений прибавилось еще одно – из процедуры рассмотрения проекта городского бюджета убирается условие, что Мосгордума «определяет перечень главных администраторов доходов бюджета города». «Люди платят за проезд, покупают бесчисленные квадратные метры, которые строительный комплекс нам штампует… И я все время говорю, где эти доходы?.. Перечень главных администраторов теперь убирается из рассмотрения и утверждения (МГД)», – подчеркнула она.

«Здесь один из предыдущих ораторов называл, что это централизация, другой называл – стабильность. На мой взгляд, это никакая не централизация, а превращение власти в какую-то городскую монархию. Ни о какой стабильности тут речи быть не может», – констатировала Шувалова.

Сегодня Мосгордума приняла в первом чтении изменения в закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе. Поправки предусматривают отмену положений, которые регламентировали утверждение депутатами перечня главных администраторов доходов бюджета города и источников финансирования дефицита.

Москва, Мария Соколова

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