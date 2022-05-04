Даже при Сталине такого не было: в Мосгордуме раскритиковали столичные власти за уничтожение местного самоуправления

В Москве последовательно продолжается генеральная линия по сведению роли местного самоуправления к нулю. Об этом заявили депутаты Мосгордумы на пленарном заседании столичного парламента. Среди причин такого положения назывались предстоящие муниципальные выборы, по результатам которых административный ресурс опасается потерять контроль над принятием решений.

В частности, депутат Дмитрий Локтев назвал передачу полномочий от местного самоуправления управам «очередным шагом обесценивания муниципального уровня». «В истории нашей страны за последнее лет 60-70 даже при правлении Иосифа Виссарионовича Сталина не было таких жалких полномочий местного самоуправления, как при действующем мэре [Сергее] Собянине… Я связываю это с тем, что админресурс понимает, что может потерять контроль после муниципальных выборов, и в связи с этим максимально кастрирует муниципальное самоуправление», – заявил Локтев.

При этом депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов выразил «большую тревогу» по поводу законопроекта. «Он (проект закона) предусматривает, на мой взгляд, продолжение генеральной линии на последовательное приведение роли местного самоуправления в Москве к нулю», – констатировал он.

«Если посмотрим первоначальные тексты трех законов, в которые мы вносим изменения, то увидим, что в 2005-2007 годах все 125 районов Москвы были наделены вот этими самыми полномочиями в сфере деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в сфере организации досуговой и социально-воспитательной, и физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, в сфере опеки, попечительства и патронажа, и это никак почему-то не посягало на единство городского хозяйства. Сейчас этот список районов, обладающих полномочиями, просто сузился как шагреневая кожа. То есть, сейчас вот эти районы, если сейчас откажутся, останется два», – уточнил депутат.

«Жалко, что здесь нет самих вот этих глав районов, чтобы им в глаза посмотреть и задать вопрос: ребята, а вам это зачем?.. Есть принцип распределения полномочий между разными уровнями публичной власти. Каждое полномочие должно осуществляться на настолько приближенном к населению уровне, насколько это возможно», – считает Тимонов.

Депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева со своей стороны обратила внимание, что отказ от своих полномочий местными депутатами-«единороссами» начался давно и планомерно продолжается до последнего времени. «Печально слышать, как всякий раз снова и снова – то одни, то другие муниципальные депутаты отказываются от своих полномочий… Получается, депутаты избираются, люди к ним идут за помощью – ты же депутат, ты же можешь, а он уже ничего не может, потому что «Единая Россия» предыдущего состава отказывается то от одного, то от другого, то от третьего… отказывается от полномочий, передавая чиновникам, которых мы с вами как жители, как избиратели не контролируем», – пояснила она.

«Все больше и больше полномочий получают чиновники, все меньше и меньше остается у муниципальных депутатов. Они уже практически не имеют ничего, как фактически и Мосгордума – ну, чуточку побольше. Это ненормально. Тем самым депутаты себя сами не уважают. Поэтому призываю всех коллег голосовать против. Это неуважение статуса депутата для каждого, кто нажмет кнопочку «за», – заключила Енгалычева.

Тем не менее, при 27 поддержавших, 11-ти против и двух воздержавшихся предложенные поправки были приняты в первом чтении. Документ предусматривает передачу полномочий от депутатов муниципальных округов Щукино, Сокол и Молжаниновский по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в, в сфере организации досуговой и социально-воспитательной, и физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по мету жительства, а также в сфере опеки, попечительства и патронажа главам этих районов. Как обоснование указано, это делается «в целях единообразного подхода в городе Москве деятельности по этим направлениям».

Москва, Мария Соколова

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