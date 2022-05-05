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Четверг, 5 мая 2022, 18:00 мск

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Пытался убить кота: против жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Химок за жестокое обращение с животным (ст. 245 УК РФ). Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

О ЧП в полицию сообщили очевидцы, которые заметили, как возле одного из домов на проспекте Мельникова, гражданин пытается убить кота. После проверки было установлено, что мужчина нанес множественные удары ногами по телу животного, после чего с силой ударил его о землю.

«В рамках расследования уголовного дела продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – отметила Петрова.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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