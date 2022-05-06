Массовая драка в Москве: задержано 12 человек

В Москве после массовой драки на стройке задержано 12 человек. Как сообщила пресс-служба столичного главка полиции, в отношении нескольких нарушителей были составлены протоколы.

Сигнал о ЧП на одной из строек столицы поступил в МВД накануне около 12:30. Прибывшими на место полицейскими было установлено, что между несколькими гражданами возникла ссора, переросшая в потасовку. Для разбирательства в территориальный ОМВД было доставлено 12 человек, передает РИА «Новости» данные полиции.

Сообщается также, что в отношении нескольких граждан были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Москва, Мария Соколова

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