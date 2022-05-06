российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 мая 2022, 13:30 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Массовая драка в Москве: задержано 12 человек

В Москве после массовой драки на стройке задержано 12 человек. Как сообщила пресс-служба столичного главка полиции, в отношении нескольких нарушителей были составлены протоколы.

Сигнал о ЧП на одной из строек столицы поступил в МВД накануне около 12:30. Прибывшими на место полицейскими было установлено, что между несколькими гражданами возникла ссора, переросшая в потасовку. Для разбирательства в территориальный ОМВД было доставлено 12 человек, передает РИА «Новости» данные полиции.

Сообщается также, что в отношении нескольких граждан были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Ребенок впал в кому: в Москве после неудачной попытки обрезания младенца возбуждено уголовное дело против его отца / Насиловал почти 4 года: в Москве задержан педофил, издевавшийся над дочерью сожительницы / В Москве арестован неонацист за публичную дискредитацию Вооруженных сил России / Следователи нашли женщину, которая выбросила новорожденную дочь в мусоропровод / Покушение на убийство: в Москве возбуждено уголовное дело против женщины, которая выбросила новорожденную дочь в мусоропровод / Массовая драка мигрантов в Москве: задержано более сотни участников конфликта / Два года колонии: суд отправил за решетку девушку, запустившую в полицейских «коктейль Молотова» / Конфликт с мигрантами в новой Москве: в больницу доставлен пострадавший с ножевым ранением

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,