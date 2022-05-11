Одной из главных резонансных тем в российском обществе является перспектива Украины: каким образом освобожденные от националистического киевского режима территории будут жить в дальнейшем – войдут ли в состав России, или останутся частью другого государства.

Российская армия продолжает освобождать территорию Украины от националистов. При этом на властном уровне началась дискуссия о перспективах региона. В частности, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в пятницу, 6 мая, заявил, что русские земли должны вернуться в свое историческое русло – в регионе готовы обратиться с вопросом о включении региона в состав России. Сегодня, 11 мая, Стремоусов подчеркнул, что власти Херсонской области не планируют проводить референдум о вхождении в состав России, они хотят просто обратиться к Владимиру Путину с просьбой включить регион в РФ.

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства РК Георгий Мурадов со своей стороны заявил, что в Херсонщине и Запорожье уже ходит рубль, транслируются российские телеканалы, в школы завезены российские учебники, а на территориях сформированы новые администрации. Но самое главное – население регионов в большинстве желает присоединения к РФ.

Комментируя эти высказывания, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что власти Херсонской области не могут сами принять решение о вхождении в состав России. По его словам, «это вопрос, который должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками: подобное судьбоносное решение должно иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимным, так, как это было в случае с Крымом».

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила задать своим читателям вопрос: «Что будет с территориями Украины, освобожденными в ходе спецоперации Минобороны РФ?»

Варианты ответов:

Должны войти в состав России

Останутся в составе Украины на особых условиях

Будут независимыми государствами

Мне все равно

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Москва, Светлана Антонова

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