Конец истории: Запад был всегда нацелен на уничтожение России

Запад нацелен на уничтожение России, но остается в иллюзии, что знает все про загадочную русскую душу, и не берет в расчет исторический опыт. Такое мнение высказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью, директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России Евгений Минченко сегодня в эфире Telegram-канала «Изолента». По его оценке, чтобы понимать, что действительно происходит, надо прочесть «Белую гвардию» Михаила Булгакова, «S.N.U.F.F» Виктора Пелевина, а также «Остров Россия» недооцененного геополитика Вадима Цымбурского, который раскрыл циклическую сущность отношений Москвы и Европы.

«Цикл первый – Россия находит какого-то союзника внутри Европы, и вместе с этим союзником участвует в переустройстве европейского пространства. Цикл второй – Европа, напрягшись чрезмерной ролью России, осуществляет в нее вторжение – Наполеон, Гитлер, развал Советского союза… Цикл третий – Россия разрешает этот кризис, и сама уже вторгается на территорию Европы, создавая свою большую зону влияния. Цикл четвертый – коллективный Запад наносит России ответный удар, и Россия откатывается на сузившиеся рубежи, как это было у нас в 91-м году с развалом Советского союза. Ну а дальше – происходит так называемая евразийская интермедия: Россия сдвигает свои интересы в сторону Азии», – пояснил политолог.

«Во многом нынешние проблемы были в том, что была иллюзия, что Россия вместе с Германией, Францией, Италией сможет играть в свою игру на территории ЕС. Не получилось – американцы все это сломали. Сейчас мы во второй стадии цикла – вторжение Запада на территорию России, с одной стороны, с использованием Украины, а с другой стороны, некоторых стран по границам с Россией», – отметил он.

При этом Минченко обратил внимание на исторический аспект, который заключается в том, что Россия всегда была отдельной цивилизацией. «Не будет никакой интеграции России. В исторических книгах читаешь, например, о 19-м веке, что писала тогда английская пресса по поводу России – такое впечатление, что слишком долго мы стучались в эти двери и нам их никогда не откроют. Кстати, интересная история по общению, в том числе, с моими западными коллегами. Еще ничего особо не предвещало – 16-год, разговаривали мы с одним английским политконсультантом, а он чего-то выпил и начал откровенничать: ну, вы понимаете, мы ж все равно вас будем уничтожать. Я говорю: погоди, нормально вроде сидели-общались. Он: не-не, к вам вопросов никаких, но все равно – вы не наши, вы слишком большие, большая угроза, и мы все сделаем для того, чтобы вас уничтожить. Это было – прямо как холодный душ», – рассказал Минченко.

«Это большая трагедия для какой-то части нашего образованного класса, который был уверен, что надо еще что-то сделать, вот еще что-то… и нас тогда обязательно примут за своих. Но нет. Похоже, не примут. Похоже, действительно Россия – это отдельная цивилизация. Ну, а если уж (американский политолог Фрэнсис) Фукуяма сам признал, что то, что он писал о конце истории (распространение либеральной демократии по всему миру), не соответствует действительности, тем более – нам не надо верить в те сказки, которым не верит уже сам, написавший их, сказочник», – уточнил Минченко.

В этой связи политолог отметил также некоторые заблуждения коллективного Запада, который считает, что в его интересах уничтожить Россию. «Они считают, что все про нас понимают. У них глубокая уверенность, что современные технологии, анализы информации, компьютерные системы, биг-дата позволяют достаточно точно предсказывать и описывать сценарии того, что будет происходить. У них, наоборот, обратная сейчас иллюзия, что они все про нас поняли, что нет абсолютно никаких секретов, никакой загадочной русской души, что они точно понимают на какие кнопки нажимать. На мой взгляд, это тоже иллюзия, потому что два решения, которые непродуманные: первое – давайте сделаем России экономически максимально больно, и население восстанет и пойдет свергать Путина. Мы видим, что, наоборот, происходит консолидация вокруг президента. А вторая ошибка – давайте мы максимально прижмем российский премиальный класс, и он возглавит это шествие», – отметил эксперт.

«России надо придумать новую объясняющую модель. Собственно, как в новых условиях, переходящая на мобилизационные рельсы Россия, которая в ближайшие несколько десятилетий будет в противостоянии с Западом, какая новая модель управления будет в нашей стране…» – заключил Минченко.

Москва, Мария Соколова

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