«Ни в какие ворота…» Мусорная реформа в России привела к «космическим ценам» и грозит обернуться возвратом «серых» схем

«Космические» цены на вывоз мусора в России могут обернуться возвратом «серых» схем в сфере ЖКХ, считает исполнительный директор гильдии управляющих компаний Вера Москвина. По ее словам, система ЖКХ испытывает катастрофическую нехватку средств. В этой связи депутат Госдумы Светлана Разворотнева назвала коммунальную сферу Золушкой в антикризисных мерах правительства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие заявления прозвучали сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, Москвина обратила внимание, что на помощь государства могут рассчитывать только госкомпании. «Если это ГБУ «Жилищник» или муниципальная компания, то она может рассчитывать на бюджетные деньги в каких-то экстренных ситуациях. Если это частный бизнес, если это частные управляющие компании, то все, что они имеют, – это деньги жильцов, которые они получают на свой расчетный счет, больше ничего. У управляющей компании других денег нет», – пояснила она.

«В этой ситуации, когда денег катастрофически на управление не хватает, у управляющей компании есть два выхода. Это делать все, что касается законодательства и перечня минимальных требований к управляющей компании, и остаться с минусом, либо делать частично, либо ничего не делать, имитировать деятельность, получать эти деньги и быть в хорошем состоянии. Те компании, которые пристроились на домах только получать и ничего не делать, – это головная боль и наша, и собственников. Мы с ними боремся. Но если говорить честно, то управляющую компанию надо поддержать», – заявила исполнительный директор гильдии управляющих компаний.

При этом Москвина особое внимание обратила на запредельную стоимость вывоза мусора, что грозит обернуться возвращением «серых» схем в сферу ЖКХ. «Что касается вывоза ТКО, мусорной реформы – ну, это ни в какие ворота просто. Никто нам не может объяснить тариф, систему ценообразования и почему, когда у нас раньше вывозился мусор – все было хорошо и по цене, и по вывозу, и по утилизации. Сейчас все изменилось – цены просто космические. Средняя по Москве управляющая компания сейчас на вывоз ТКО отдает порядка 2 млн рублей ежемесячно, которые могла бы потратить на текущий ремонт подъезда. А ведь 10 лет мы боролись за то, чтобы вывести управляющие компании из «серых схем». Они уже начали работягам платить белые зарплаты, отчеты присылают, мы выезжаем на проверки, все подтверждается – просто не нарадуешься. И вдруг вот такой стресс», – подчеркнула Москвина.

В этой связи депутат Разворотнева со своей стороны подтвердила, что в нынешних условиях в сфере ЖКХ мер господдержки недостаточно. «Сфера ЖКХ в рамках антикризисных мер правительства выглядит Золушкой. За это время в составе многочисленных мер поддержки была сделана фактически одна прямая мера – снижение размера пени и штрафов для всех лиц, в том числе, юридических… Когда ключевая ставка Центробанка поднялась до 20% – правительство приняло решение, что сумма штрафов и пени будет исчисляться по ставке 9,5%. Вот это единственная прямая мера», – констатировала парламентарий.

«Да, если управляющие или ресурсоснабжающие компании принадлежат к малому и среднему бизнесу, могут пользоваться этой мерой поддержки, есть моратории какие-то и каникулы на отчисления в фонды и какие-то льготные кредиты. Но, безусловно, этого недостаточно», – заключила Разворотнева.

Москва, Мария Соколова

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