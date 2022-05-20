Путин поручил пересмотреть стратегию участия России в ВТО

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров провести актуализацию стратегии участия России во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса.

В то же время глава государства распорядился оценить принятые странами-членами ВТО меры по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по их обжалованию.

Срок исполнения поручения – 1 июня текущего года.

Россия вступила в ВТО в 2012 году. После начала спецоперации на Украине ряд государств-членов организации ввели экономические и торговые санкции против России, что поставило под сомнение участие РФ в этой структуре.

Ранее на текущей неделе стало известно, что МИД России направил в Госдуму предложения о денонсации соглашений с международными организациями. Как пояснял вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой, речь идет о выходе России из ВТО и Всемирной организации здравоохранения.

Москва, Светлана Антонова

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