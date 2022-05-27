Путин распорядился оплачивать в рублях долги перед иностранными правообладателями, которые открыто выступают против РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате в рублях обязательств перед иностранными правообладателями, которые связаны с недружественными государствами и публично выступают против России. Согласно решению главы государства, таким правом обладают все уровни власти и представители бизнеса.

Речь идет о тех правообладателях, которые связаны с недружественными государствами, публично поддержали санкции против России, запретили после 23 февраля использовать в России свои разработки и товарные знаки из-за санкций, а также прекратили, приостановили или существенно ограничили работу в России из-за санкций. В этом списке также правообладатели, что дискредитируют российскую армию и «в неприличной форме» выражают неуважение к России, ее обществу, властям и официальным символам, в том числе в Интернете.

Согласно указу президента, оплату в рублях разрешено проводить на счета в российских банках, которые будут определены в 10-дневный срок правительством РФ. В документе оговаривается, что это временная мера вступает в силу со дня официального опубликования.

Москва, Светлана Антонова

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