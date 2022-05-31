«Очень мудрое название»: в СовФеде прокомментировали новый проект закона об иноагентах

Внесенный в Госдуму проект закона об иностранных агентах направлен на контроль за их деятельностью, а не на наказание. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, государство обязано контролировать тех, кто находится под каким-то иностранным влиянием.

«Документ очень правильно назван. И он не только про иноагентов. Там ведь не по наказанию тех, кто под влиянием работает, а по контролю. Это контроль за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Очень мудрое название. Буду бороться за каждое слово, за каждую букву в этом названии в случае принятия Госдумой концепции этого документа. Государство обязано контролировать деятельность тех, кто находится под каким-то иностранным влиянием», – подчеркнул Климов.

«Сами меры – то, что называется наказанием, они прописаны в других документах – Административный и Уголовный кодексы РФ», – пояснил он.

При этом сенатор обратил внимание, что предлагаемый законопроект не ограничивает деятельность иноагентов, за одним исключением. «Помимо определения, которое мы сейчас более сбалансированно даем, делаем более удобным этот документ для применения нашими правоохранительными органами, судами и нашими гражданами – они должны руководствоваться понятными им нормами. Так вот – там с учетом наших прежних наработок, рекомендаций нашей комиссии написано, что допустим, лица, находящиеся под иностранным влиянием, не должны иметь возможность преподавать несовершеннолетним в нашей стране. Важный момент. То есть, мы не ограничиваем в принципе их деятельность, но мы ограничиваем несовершеннолетних от возможности попасть в очень юном возрасте сразу под влияние – непонятно кого и с какой целью», – уточнил он.

«Любой закон – это ж всегда компромисс. Его авторы не думают же все одинаково, как и другой в точности. Мы разные. Каждый из нас сохраняет свое право вносить поправки. Но я готов на эту тему говорить публично только после принятия документа в первом чтении, поскольку сейчас самое главное утвердить его концепцию. Но то, что он важен и актуален, у меня нет никакого сомнения», – заключил Климов.

Ранее сообщалось, что в Совете при президенте РФ по правам человека оценили проект закона об иностранных агентах, как содержащий риски коррупции и необоснованного применения, а также для ухода бизнеса в «серую зону».

Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» был внесен в Госдуму 25 апреля. Согласно идее его авторов, документ призван собрать в один документ разрозненное действующее законодательство в этой области. Разработчики проекта также полагают необходимым расширить перечень оснований для получения статуса «иноагента». Если документ будет одобрен в нынешнем виде, иностранным агентом станет считаться лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах». Предполагается, что до конца мая в Госдуму поступят все отзывы и замечания, после чего нижняя палата парламента рассмотрит эту инициативу на пленарном заседании.

Москва, Мария Соколова

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