«Первые леди»: Россия еще не приняла институт «супружеского» руководства регионами

В России должность главы региона остается характерно мужской, гендерная диспропорция велика, и тенденции к ее сокращению не прослеживается. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты нового исследования коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Эксперты пришли к выводу, что в российских регионах не сложился полноценный институт «первых леди» – большинство руководителей не афишируют информацию о своей семье.

В то же время, как отмечается в докладе, есть примеры удачного позиционирования супруг глав регионов, при том, что уровень их публичности может различаться. Эксперты проанализировали открытые данные, на основе которых были выявлены несколько кластеров. В частности, супруги-домохозяйки, которые не стремятся к повышению собственной публичности, редко оказываясь в фокусе внимания СМИ. Онлайн активные супруги – используют социальные медиа для собственного позиционирования, зачастую – параллельно с повесткой мужа. Офлайн активные супруги получают много внимания со стороны традиционных медиа. При этом их образ преимущественно дополняет образ супруга. Деловые супруги имеют уникальный медийный образ, связанный с их участием в управлении бизнесом. При этом зачастую они не стремятся к росту публичности. В то же время выделяются независимые супруги, имеющие образ, в котором практически не фигурирует высшее должностное лицо субъекта. Такой результат достигается за счет подчеркивания собственных карьерных и иных достижений.

Самый обширный кластер составили супруги-домохозяйки – 53%. Эксперты отмечают, что уровень их персональной публичности ниже, чем в среднем по выборке и во всех других кластерах. Домохозяйки почти не имеют активных аккаунтов в социальных медиа и крайне редко дают интервью. Уровень совместной публичности также низок: реже, чем в остальных кластерах появляются с мужьями на официальных мероприятиях. Обычно можно заметить вместе только на избирательных участках. Именно в этой группе чаще всего можно встретить заброшенные/удаленные аккаунты (зачастую активные до того, как муж занял пост главы субъекта РФ).

Авторы доклада обратили внимание, что типичным представителем этого кластера является Дарья Абрамова – супруга губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Познакомилась с мужем в студенчестве, выпускница факультета журналистики МГИМО. По отзывам главы региона, Дарья не работает, занимается домашним хозяйством и воспитанием детей. Ни разу не давала интервью. Имела аккаунт в «Одноклассниках» – сейчас удален. Изредка посещает публичные мероприятия совместно с супругом. В прошлом была совладелицей ООО «МД», сейчас не имеет действующих коммерческих или некоммерческих юридических лиц.

К онлайн активным супругам эксперты отнесли 11% рассмотренных случаев. Уровень их персональной публичности выше, чем во всех остальных кластерах. Супруги часто делятся моментами из своей жизни, не упоминая главу субъекта. Уровень совместной публичности высок, но ниже, чем у офлайн активных супруг. Так, они в среднем часто появляются совместно с супругами, и не всегда – по официальным поводам. Из них все вели страницы в социальных сетях.

Ярким представителем этого кластера эксперты назвали Каринэ Хабирова (Аветисян) – супругу губернатора республики Башкортостан Радия Хабирова. По специальности – врач-ортодонт. Познакомились с супругом в Москве на официальном мероприятии. Каринэ регулярно выкладывает посты на различную тематику в своем аккаунте в соцсетях. Также регулярно сопровождает мужа в деловых поездках. Вместе супруги часто ходят в музеи и театры, о чем также известно из их соцсетей. Несколько раз давала интервью. Для обоих супругов этот брак стал вторым, на данный момент они воспитывают общего ребенка. При этом разница в возрасте пары – около 20 лет.

Офлайн активные супруги составляют более 16% рассмотренных случаев. Основа для выделения кластера – частое посещение офлайн мероприятий совместно с главой региона, приводящая к росту совместной публичности через упоминания в традиционных медиа. Уровень совместной публичности выше, чем в остальных кластерах. При этом уровень персональной публичности приближен к средним значениям. Для представительниц этого кластера характерно создание в региональных традиционных СМИ образа идеальной семьи. Таким образом, внешне кластер похож на «домохозяек», но количество сюжетов в СМИ в разы больше. Социальные сети, если имеются, преимущественно используются для личных целей.

Характеризуя этот кластер, авторы доклада выделили Галину Кондратьеву – супругу губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. «Семья часто и в полном составе посещает разные публичные мероприятия на территории края. Очень часто встречается на фотографиях с мужем. Помимо ухода за домом и воспитанием двоих детей, Галина работает акушером-гинекологом в Динской районной больнице. Интервью не дает, с низкой активностью ведет страницу в «Одноклассниках». Самостоятельно не освещает свою личную жизнь, хотя на неё все равно обращают сравнительно много внимания», – отмечается в исследовании.

В кластер «деловые супруги» попадают более 15% рассмотренных случаев, которые определяются участием супруги в управлении бизнесом, что перерастает в источник внимания и публичности. При этом бизнес обычно развивается как семейный. Представительницы этого кластера обычно стремятся избегать роста персональной публичности, но внимание СМИ к ним всё равно остается высоким. Совместная публичность выше средних значений по выборке. Это может быть связано с указанными выше факторами. Практически не ведут социальные сети.

Типичным представителем этого кластера эксперты называют Гульсину Минниханову – супругу президента республики Татарстан Рустама Минниханова. Гульсина регулярно попадает в рейтинг Forbes самых богатых женщин РФ. С 2008 руководит крупнейшим в Казани СПА-центром (муж стал президентом Татарстана в 2010 году), с тех пор она активно расширяет бизнес и диверсифицирует активы. Не дает интервью, не смотря на высокое внимание прессы к её персоне. При этом иногда появляется вместе с мужем на официальных мероприятиях.

В кластер «независимые супруги» попадает около 5% рассмотренных случаев, что делает его самым маленьким. Для этой категории характерна опора участниц на различные собственные достижения, а не на положение мужа в качестве ключевого источника публичности. Представительницы этого кластера обычно не стремятся избегать внимания традиционных СМИ, как в случае с деловыми, но они и не стремятся к росту публичности, как в случае с активными. Этот кластер внешне может быть похож на «деловых», но при этом имеет существенные отличия, связанные с различием в занятости или деятельности самих супруг. Практически не ведут социальные сети.

Характерным примером представительниц этого кластера эксперты называют Людмилу Николаеву – супругу главы Республики Саха Айсена Николаева. Окончила СПБГУ в 1993 по специальности «Финансы и кредит». С 2005 работала в банке «Алмазэргиенбанк» (80% принадлежит мин. имущества республики, банк обслуживает cчета «Алросы» и других гос. компаний). С 2014 года – председатель правления банка. Совместно с Айсеном воспитывают двоих детей. По замечанию супруга (из интервью): «В отличие от меня она шла вверх по карьерной лестнице постепенно. Я вижу, как она серьезно мыслит о будущем финансовой системы нашей республики».

Как отметили авторы доклада, высшее образование и возраст главы региона, как правило, не влияют на публичность супруги. Наличие работы, большего числа детей и меньшего возраст супруги, а также большей разницы в возрасте супругов способствуют незначимому увеличению публичности супруги. Должность в косвенно аффилированных структурах или участие в деятельности НКО, а также ведение социальных сетей способствуют значимому увеличению публичности супруги.

«В последние месяцы (после начала СВО на Украине) можно наблюдать разворот тренда, фактическое снижение публичности супруг руководителей ряда субъектов РФ. Формат контента в аккаунтах (в соцсетях) супруг, продолжающих публиковать посты, преимущественно не подвергся существенным изменениям. Из-за того, что ряд популярных социальных медиа перестал быть доступными, кластер онлайн-активных супруг можно де-факто считать замороженным. Ожидаемо, в наибольшей степени, снижается показатель персональной публичности, так как он требует площадок в социальных медиа. Показатель совместной публичности также снижается, но более плавно», – поясняется в докладе «Минченко консалтинг».

Москва, Светлана Антонова

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