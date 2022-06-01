«Недоразвитость» – экономике России поставили диагноз

Российская экономика является недоразвитой, чему способствовала недавняя зависимость от иностранных управленцев и капитала даже на уровне госкорпораций. Об этом заявили депутаты и эксперты на круглом столе в Московской городской думе (МГД), который прошел накануне и был посвящен необоснованному росту цен. Спикеры обратили внимание, что главной проблемой страны стал гигантский уровень неравенства.

В частности, депутат МГД от КПРФ Елена Янчук привела «забавный» пример о неэффективности госуправления в России. «Счетная палата установила, например, что есть такая корпорация МСП, за 5,5 лет своего существования она помогла менее чем 1% малого и среднего предпринимательства – собственно, ее уставные цели. Зато члены правления получают 3,3 млн рублей, а персонал получает 580 тысяч рублей – человек в среднем, а в 2019-2020 гг – уже 611 тысяч. Видимо, в МСП помогли своему малому и среднему бизнесу», – пояснила она.

В этой связи парламентарий обратила внимание, что изменений в экономической политике пока не наблюдается. «Отсутствие какого-либо стратегического планирования – оно у нас лишь декларировано на уровне законодательства, но применительная практика фактически нулевая. Низкий уровень технологизации экономики. Инновации остались одним словом. И, соответственно, импортозамещение – уже все признают провал. Здесь нужны сильные радикальные изменения экономической политики», – подчеркнула Янчук.

Помощник главы фракции КПРФ в Мосгордуме Алексей Редин со своей стороны обратил внимание, что «социальная несправедливость в современной России достигла, пожалуй, своего апогея». «Прикормившаяся элита зарабатывает, в том числе, на госкомпаниях десятки и сотни миллионов рублей в месяц… В период пандемии – статистические данные, наши благодетели-олигархи накопили более $62 млрд. При этом закредитованность населения у нас составляет 24 трлн рублей. Эти деньги люди берут, чтобы обеспечить семью всем необходимым, и в итоге не могут вернуть», – констатировал он.

«Но самая наверно главная проблема нашей экономики – это то, что она не является национальной, государственно-ориентированной. Не секрет, что в ведущих государственных и частных компаниях, корпорациях существует, по крайней мере, до начала спецоперации существовало засилье иностранных капитала и управленцев. Возьмем компанию «Роснефть». Там уже пять лет, по крайней мере, на момент февраля 22-го года, возглавлял Совет директоров представитель из Германии. И вообще «Роснефть» трудно назвать российской корпорацией, так как из 11-ти членов Совета директоров, граждан России на момент февраля 22-го года было всего лишь три человека», – отметил он.

При этом Редин отметил, что похожая ситуация в других государственных компаниях. «Когда госкорпорации напрямую дают места управленцев, руководителей в государственных, национально ориентированных компаниях (иностранцам) – это непонятная тенденция... Какой гражданин любого иностранного государства, будучи высоким управленцем в иностранной для него компании, будет заинтересован в благосостоянии в данном случае российских граждан, в том, чтобы инвестировать в российскую экономику. Конечно же нет. Вся их деятельность направлена лишь на выкачку капитала и отправку его на свои счета за рубеж. Никаких крупных инвестиций от этих иностранных граждан, которые занимали высокие посты и занимают в наших компаниях, конечно же нет», – подчеркнул Редин.

Депутат МГД от КПРФ Сергей Савостьянов, в свою очередь, заявил о недостаточном развитии нашей экономики «в результате административных барьеров и чрезмерно-избыточной контрольно-надзорной деятельности всех этажей чиновничества и бюрократов». «Наша экономика в целом, к сожалению, недоразвита. Это очевидно из того, что на наши 147 млн населения в России приходится всего лишь 2% мировой экономики. У США с 330 млн – 23%. А у Китайской народной республики – вот где по-настоящему народная республика, – 16,5%. И они этот путь проделали всего лишь за последние 20-30 лет. С того момента, когда они начали с чашки риса в день, сегодня средняя зарплата в промышленности и на заводах там 110 тысяч рублей для человека труда», – пояснил он.

«Надо увеличивать тот пирог экономики, который мы впоследствии распределяем разными способами с 2% хотя бы до 10% мировой экономики. И нужно убирать от корыта как можно больше контрольно-надзорных органов, чиновничества, которое пухнет и жиреет на народном теле. Все деньги – в экономику, в развитие», – заключил Савостьянов.

По итогам круглого стола «Необоснованный рост цен на потребительском рынке и факторы, позволяющие его преодолеть» было решено, что все предложения в течение нескольких дней будут доработаны и включены в текст резолюции. Документ будет направлен мэру Москвы и профильным департаментам.

Москва, Мария Соколова

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