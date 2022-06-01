В России до конца 2023 года продлят льготную ипотеку для многодетных семей

В России программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Глава государства, в частности, отметил, что о повышении достатка и качества жизни семей с детьми говорили на недавнем заседании президиума Госсовета. «Мы тогда обсуждали с коллегами меры поддержки и многодетных семей. В частности, действие программы льготной семейной ипотеки для этих семей, для ваших семей в том числе, будет продлено как минимум до 31 декабря 2023 года. И в целом условились серьезно обновить и расширить положения указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей», – сказал Путин.

Москва, Мария Соколова

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