«Хорошо. Обязательно посмотрим»: Путин одобрил идею досрочного выхода на пенсию многодетных отцов

Президент РФ Владимир Путин даст поручение правительству проработать вопрос о раннем выходе на пенсию многодетных отцов. Об этом шла речь в ходе онлайн-встречи главы государства с многодетными семьями, награжденными медалью ордена и орденом «Родительская слава».

«Хорошо. Обязательно посмотрим. Поручение правительству дам проработать», – отметил Путин на просьбу одного из многодетных родителей.

Ранее президент сообщил, что система вознаграждения многодетных семей будет серьезно обновлена и расширена, а льготная ипотека продлена до конца 2023 года. Кроме того, Путин предложил возродить почетное звание «Мать-героиня».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»