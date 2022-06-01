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Среда, 1 июня 2022, 17:48 мск

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«Хорошо. Обязательно посмотрим»: Путин одобрил идею досрочного выхода на пенсию многодетных отцов

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин даст поручение правительству проработать вопрос о раннем выходе на пенсию многодетных отцов. Об этом шла речь в ходе онлайн-встречи главы государства с многодетными семьями, награжденными медалью ордена и орденом «Родительская слава».

«Хорошо. Обязательно посмотрим. Поручение правительству дам проработать», – отметил Путин на просьбу одного из многодетных родителей.

Ранее президент сообщил, что система вознаграждения многодетных семей будет серьезно обновлена и расширена, а льготная ипотека продлена до конца 2023 года. Кроме того, Путин предложил возродить почетное звание «Мать-героиня».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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