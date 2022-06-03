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Пятница, 3 июня 2022, 12:05 мск

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Крупный пожар в Москве: в горящем бизнес-центре могут оставаться люди (ВИДЕО)

Сегодня утром на Западе Москвы произошел крупный пожар в здании бизнес-центра «Сетунь плаза» на улице Горбунова. Согласно последним данным МЧС, площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. Источники сообщают, что до 15 человек могут оставаться заблокированными.

Telegram: Видео МЧС России

В МЧС уточнили, что на месте ЧП работают 180 человек и 41 единица техники. По предварительной информации, из горящего здания спасено более 120 человек, поиск людей продолжается. Работает оперативный штаб пожаротушения – к горящему зданию прибыл глава МЧС Александр Куренков.

Telegram: Видео МЧС России

Сообщается, что пожару присвоен пятый, самый высокий ранг сложности. Согласно предварительным данным, огонь быстро распространяется по зданию из-за высокой доли синтетических материалов в отделке.

В настоящее время прокуратура Москвы проводит проверку в связи с пожаром.

Telegram: Видео прокуратуры Москвы

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, по результатам при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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