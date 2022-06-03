МЧС подтверждает: в горящем московском бизнес-центре могут оставаться люди

В горящем здании московского «Гранд Сетунь Плаза», в котором сегодня произошел крупный пожар, могут находиться заблокированные люди. Об этом говорится в сообщении МЧС России. Спасатели уточнили, что в результате возгорания, по предварительным данным, пострадали два человека. При этом 20 граждан – эвакуированы, 11 – спасены с помощью спецустройств.

По данным МЧС на 11:00 мск, пожар в 8-эт. здании бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» распространился на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Проверка здания продолжается.

Telegram: Видео МЧС России

К тушению огня привлечены свыше 340 человек, около 100 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Согласно последним данным, пожар удалось локализовать.

Telegram: Видео МЧС России

Работает оперативный штаб пожаротушения: на место ЧП прибыл глава МЧС Александр Куренков. В то же время московская прокуратура начала проверку причин возгорания.

Ранее сообщалось, что пожару присвоен пятый, самый высокий ранг сложности. Согласно предварительным данным, огонь быстро распространяется по зданию из-за высокой доли синтетических материалов в отделке.

Москва, Светлана Антонова

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