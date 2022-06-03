Поджог или короткое замыкание: названы предположительные причины крупного пожара в Москве

Стали известны предположительные причины пожара в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы. По предварительным данным, рассматривается несколько версий случившегося – от короткого замыкания до поджога.

ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения сообщает, что возможной причиной стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения. В то же время представитель экстренных служб заявил РИА «Новости», что ЧП могло произойти в результате умышленных действий. «Рассматриваются несколько причин пожара, в том числе – умышленные действия», – сказал собеседник агентства.

Напомним, площадь пожара в бизнес-центре достигла 1 100 квадратных метров. В настоящее время возгорание локализовано, проверка здания продолжается. В МЧС подтвердили, что в здании могут быть заблокированы люди. По данным спасателей, в результате ЧП пострадали два человека. Более 100 граждан были спасены.

Москва, Светлана Антонова

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