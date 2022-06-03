«Нам брошен вызов»: англосаксы попытаются стереть Россию с лица Земли

Англосаксонский мир попытается стереть Россию с лица Земли. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, политолог Олег Матвейчев накануне на пресс-конференции в Москве. По его оценке, нынешнее давление на Россию и русский мир является только началом.

«Идет война и, конечно, речь не об Украине – там действительно военная операция. Война идет с англосаксами, я их не называю Западом. Западом они прикрываются, потому что это все колонии их, бывшие какие-то державы великие: Испания, Франция, Германия – это остатки империй, которых англосаксы съели и задавили. Идет война именно с ними и война на выживание. Нам брошен вызов», – пояснил Матвейчев.

В качестве аргумента политолог привел труд английского историка Арнольда Тойнби, который строил свою историческую теорию на концепции вызова и ответа. «Это вызов нашему существованию, безусловно. То, что сейчас происходит, так называемая культура отмены России везде – это только первые ласточки. Потому что у них руки коротки отменить Россию как таковую, стереть ее с лица Земли, из истории, любую память о Достоевском и Чайковском вообще, чтобы через 200 лет никто не вспомнил, что такие были. Это их мечта. И если сейчас у них руки коротки, а случись что, как говорится, не дай Бог, то именно это и будет сделано, даже не сомневайтесь», – отметил он.

«Разговоры о том, что вот, если мы сейчас пойдем на какие-то уступки, покоримся и так далее, – и будем жить так же, как французы, испанцы, покоренные бывшие нации… Ничего подобного не произойдет. Память о нас будет полностью стерта. Это полный экзистенциальный вызов», – подчеркнул Матвейчев.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»