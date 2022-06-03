Образ будущего для России очевиден: «глубинное евразийство» на «трех китах»

Россия должна быть узнаваемой в мире державой, без которой в мире ничего не решается, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, политолог Олег Матвейчев. По его оценке, для достижения этой цели необходимо выполнить, как минимум, три важных условия.

«Россия должна быть узнаваемой в мире державой, без которой в мире, так или иначе, ничего не решается. Пусть у нее не контрольный пакет, но блокирующий пакет в мировых делах всегда должен быть, и которая сама определяет свою собственную судьбу, влияет на этот мир, слышит других...» – сказал он, уточнив, что образ такой великой державы может стоять только на «трех китах».

Как считает эксперт, первое условие – это сильная экономика. «В данном случае мы понимаем, что под сильной экономикой нам ближе будет экономика, которая контролирует мировую энергию. И это неплохо, это тоже сильная экономика», – пояснил Матвейчев, выступая накануне на пресс-конференции в Москва.

По его словам, вторая важная составляющая – это военная мощь, которая во все времена была свойственна России как «часть нашего культурного кода, и не стоит от этого отказываться».

«Третий кит – это кит культуры. Мы совершили подвиг в 19-м веке и сделали русскую культуру такой мировой культурой, без которой невозможно себе вообще мировую культуру представить», – уточнил Матвейчев.

«Если в мировом ВВП мы были 15%, то в мировой культуре мы были 30, 50%... То есть, это был серьезный рывок, и это имеет смысл продолжать. Россию, которую в мире не любят, не ценят, не уважают с культурной точки зрения, – такая Россия никому не нужна, ни нам самим. Нам вечно придется от кого-то защищаться, нас хотеть будут поработить, нас будут бояться… А нужно, чтобы нас любили, обожали вот за того Чайковского, Достоевского и за новых Чайковских, Достоевских, которые у нас еще появятся», – отметил он.

Как считает Матвейчев, истоки русской цивилизации, на которые нужно обратить внимание, глубже эпохи СССР и предшествовавшей ему царской эпохи с просвещением, славянофильством и западничеством.

«Ну, что такое СССР 2.0? Какой СССР? Там было два разных проекта. СССР Троцкого или Хрущева – СССР мировой революции, который эмансипирует все человечество, – это одно. Сталин, который считает, что должна быть сильная держава, который пример для всего человечества, – это совершенно другое. В романовской России конкурировали совершенно разные идеалы. Одно дело было западноевропейское влияние и Петра (Первого), и Екатерины (Второй) какое-то время, ставка на науки, на просвещение и прочее. И другое дело – это Николай Первый, Николай Второй, Александр Третий с их византизмом, славянофильством. Но нужно опять же признать, что и западничество, и славянофильство – это два извода в общем-то европейские. Один, скажем так, северный или римский концепт, который предполагал Европу видеть таким образом, другой – южнорусский, византийский, который тоже видел Россию частью Европы, но другой ее частью. А так ли это на самом деле? Может быть, эти рамки тоже узкие для нас – штаны западничества, славянофильства, из которых мы уже выросли…» – пояснил он.

«Можно заглянуть дальше глубоко в историю... И обнаружится пушкинский современник [поэт Василий] Копниста, который тогда говорил, что русский народ – самый древний народ среди всех европейцев и азиатов, что от нашего языка пошли, вообще говоря, другие языки. Над ним смеялись, так же, как над другом Гоголя [этнографом Платоном] Лукашевичем, который соответствующие корневые словари распространял… Но сегодня благодаря палеогенетике, археологическим исследованиям так называемая Арктическая гипотеза происхождения индоевропейских народов, можно сказать, доказана», – подчеркнул Матвейчев.

«Действительно здесь, на территории России была крупнейшая цивилизация 3-4 тысячи лет назад. Остатки ее мы можем найти в том же Аркаиме. Это абсолютные наши генетические, культурные предки. Они экспансию вели и в Индию, и в Иран, и на Балканы, и в Европу, и принесли туда и индоевропейские языки, и науки, и религию, которая была, кстати говоря, монотеистической, а не языческой. И, может, если мы являемся общей луковицей, общим корневищем для всех цивилизаций ныне могущественных, может, к нам, как к истоку все и вернется потом», – отметил Матвейчев.

«Во всяком случае, вот эти самые традиционные ценности должны включать по принципу матрешки в себя не только современную Россию, не только советскую, не только романовскую, не только Русь христианскую, но и Русь, которая была до крещения», – подытожил политолог.

По его мнению, именно «глубинное евразийство» на фоне мобилизационной экономики должно стать приоритетом для России. «Когда нам нужно выживать, это может быть только мобилизационная экономика. Мы не можем себе позволить слабое государство, потому что ситуация, когда нам нужно обеспечить военного кита, это только может сделать государство. Никакой частный бизнес превосходство в военной технике нам не обеспечит – здесь тоже мобилизация. Но мы сейчас понимаем, что евразийство, причем такое архиевразийство, изначальное, глубинное должно стать нашей идеологией… Тот самый ковчег российский можно построить с учетом Сибири и Дальнего Востока, поэтому и идеологически мы должны тоже идти больше в сторону евразийской идеологии – причем, конечно, в ее обновленном варианте. Тем более – для этого есть сейчас все и политические, и культурные, и научные основания», – заключил Матвейчев.

Москва, Мария Соколова

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