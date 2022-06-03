При тушении крупного пожара в Москве госпитализирован глава столичного управления МЧС

Сегодня в ходе тушения крупного пожара в восьмиэтажном бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» пострадали два сотрудника МЧС – начальник Главного управления МЧС России по г. Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов и старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Максим Серёгин.
Как сообщила пресс-служба МЧС России, спасатели госпитализированы в лечебное учреждение. В комментарии РИА «Новости» заместитель министра МЧС РФ Илья Денисов пояснил, что Жаров госпитализирован с инфарктом. «Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», – сказал он.
Напомним, площадь пожара в бизнес-центре достигла 1 100 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано. По данным МЧС. Более 100 граждан были спасены.
По предварительным данным, рассматривается несколько версий случившегося – от короткого замыкания до поджога.
Москва, Светлана Антонова
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