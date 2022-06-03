«Непрогнозируемый эффект»: эксперт оценил антисанкционную политику России

В России пока не предпринимается реальных шагов по противодействию западным санкциям, первый эффект от которых докатится к концу лета и может оказаться непредсказуемым. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Эксперт обратил внимание, что первые последствия ряда западных рестрикций будут ощутимы только через полгода. «Эффект от санкций – не то, что пока непонятен, он еще не изучен и не прогнозируем до конца. Поэтому то, что мы получим в конце лета, начале осени – это будут только первые волны. Напомню, что политика санкций направлена на уничтожение социального государства России, и это обозначаемая Западом цель. Поэтому не стоит ее недооценивать – как хорошо, мы очень быстро и легко преодолели санкции… Мы просто еще даже не почувствовали последствия многих (санкций), поскольку они рассчитаны от полгода до нескольких лет некоторые из них», – пояснил Гращенков.

Как считает эксперт, в такой ситуации Россия «некоторым образом разрывается, по какой дорожке пойти» – по пути изоляции или экспансии. «Изоляционизм – это не совсем плохо. Это необязательно Северная Корея или Иран. Это возможность построить мощную национальную экономику как, например, это было в США во времена Великой депрессии. Это 20-30-е годы, а потом уже послевоенные – 40-50-е. На тот момент мир не был так глобально развит и интегрирован. Но именно кризис системный в Америке конца 20-х годов, кстати, как и в Европе частично, который был вызван первым крупным банковским обвалом, привел к тому, что вот эта подушка спекулятивной экономики рухнула, рухнул вслед за ней и производственный сектор – все эти конвейеры Форда остановились. Страна прошла через большой путь становления до новой политики, которую уже проводили после войны», – отметил Гращенков.

При этом говоря об вариантах экспансии, эксперт уточнил, что ее следует разделить на внешнюю и внутреннюю. «Внутренняя – это занятие тех ниш, которые сегодня освобождаются после ухода отсюда монстров рынка… Второй момент с экспансией – это ориентировка условно на Восток, включая Южную Америку и прочее. Сделать ставки на будущих чемпионов рынка – страны, которые, возможно, сегодня еще недооценены, но в будущем они могут участвовать в распределении новых региональных сверхдержав. Это, например, Вьетнам, Аргентина, Чили, Филиппины. Россия сегодня может направить туда инвестиции, но не ждать очень быстрого ответа. Но через 3-5-10 лет это может породить те самые связи на равных», – уточнил эксперт.

По его оценке, сотрудничество с Китаем наверняка продолжится больше на уровне регионов. «Ряд российских регионов уже давно ориентированы на Китай. Это приграничные территории начиная от Оренбурга и заканчивая Дальним Востоком, который в очень тесной интеграции с Китаем находится. Естественно, там это будет развиваться. Но, в целом, Россия никогда не сможет в той же мере, что и Запад, перейти на интеграционные отношения со столь далекой в культурном, языковом и в деловом обычае страной, как Китай. Во-первых, иероглифизация. Во-вторых, как только Китай становится единственным источником импортозамещения, он сразу начинает вести совершенно иную политику, чем когда он конкурирует со странами Запада. Ну и, в-третьих, Китай тоже, как мы видим, достаточно осторожно подходит к России в плане ее нынешней токсичности для части стран», – отметил Гращенков, назвав «последним окном для технологического развития» страны ЕврАзЭС.

«Три месяца санкций прошло, а ведь, собственно, до сих пор-то ничего и не сделано, к сожалению. Поэтому можно очень много говорить о том, как надо, но оно почему-то не начинается. И не начинается во многом из-за того, что обозначенные нами страны, к которым мы тянемся, они в общем-то тоже пока не сильно горят желанием получить Россию, как новую альтернативу. Для этого долго надо работать «мягкой силой», чтобы стать каким-то духовным центром. А что мы готовы сегодня предъявить миру? Нет четкой концепции, ни экономической, ни политической, никакой другой. Поэтому, к сожалению, мы в своих образах рисуем, как это должно быть, но пока не видно каких-то реальных шагов», – заключил Гращенков.

Москва, Мария Соколова

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