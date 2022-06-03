«Консервативный маяк»: Россия как ориентир альтернативного мироустройства

У России остается достаточно союзников, хотя многие из них не демонстрируют открытую поддержку специальной военной операции Минобороны РФ на Украине. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, российский президент остается лидером мира консервативных ценностей, но Москва так и не научилась работать со своими сторонниками с помощью «мягкой силы».

«Говоря о политических союзниках, хотел бы вспомнить, что Россия Владимира Путина после возвращения его на пост президента в 2012 году, стала маяком для всего правоконсервативного мира Европы, и не только. В известной степени именно Владимир Путин стал лидером этого мира консервативных ценностей, так называемого консервативного интернационала, о котором говорилось очень много в разных странах и западной Европы, и восточной Европы. В общем-то и эффект Трампа, он во многом случился, потому что была некая аллюзия на Владимира Путина на тот момент», – пояснил Бондаренко.

Эксперт обратил внимание, что сейчас в числе очевидных союзников специальной военной операции «представлены далеко не все силы, которые входили в этот прежний условный консервативный интернационал».

«Довольно большая их часть оказалась в оппозиции к нынешней политической ситуации России. Но не лишним будет вспомнить, что вне зависимости от их взгляда на проведение специальной военной операции, они все равно остались союзниками определенных консервативных ценностей, которые, безусловно, на сегодняшний день исповедует и продвигает Россия. А это ценности суверенитета, свободы, самостоятельного развития, в том числе экономического. Так что вне зависимости от того, что, грубо говоря, «Альтернатива для Германии» или же определенные правые партии Венгрии, или же «Национальный фронт» Франции, или же целый сонм итальянских политических партий не поддержали, и наверное в силу своей политической ситуации даже не могут теоретически поддержать проведение специальной военной операции, – несмотря на это, они все равно остались в этом самом консервативном интернационале», – подчеркнул эксперт.

При этом Бондаренко обратил внимание, что Россию как поддерживало, так и продолжают, по меньшей мере, проявлять «понимание ее позиции» ряд левых политических сил в других государствах. «Эта ниша никуда не денется, она может уменьшаться, может увеличиваться, но это все равно та ниша, которая всегда поддерживала концепцию альтернативного мироустройства», – уточнил он.

При этом эксперт выразил сожаление, что Россия так и не научилась «системно работать с инструментами «мягкой силы», не создала «негосударственных институтов, которые работают в других странах Запада». «России нужен свой RAND Corporation (стратегический центр США, который называют «Фабрика мысли»), своя корпорация международного уровня, которая формулировала бы смыслы и сценарии международного развития для разных регионов мира, и была инструментом взаимодействия как с правыми, так и с левыми, «объяснителем» политики Москвы», – заключил Бондаренко.

Москва, Мария Соколова

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