Мэр Москвы подписал соглашение о сотрудничестве с Луганской народной республикой

Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Козлов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Москвы и правительством ЛНР.

Комментируя это документ, Собянин обратил внимание, что московская мэрия принимает активное участие в восстановлении мирной жизни в ЛНР. «В Луганске находится около 1500 работников различных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы. Около 500 единиц техники. Начинаем монтаж асфальто-бетонного завода, завод техники, материалов, так что конкретная работа уже началась», – цитирует Собянина РИА «Новости».

Глава республики Леонид Пасечник со своей стороны поблагодарил в лице мэра Москву всю Россию и ее власти «за ту помощь, которая оказывается нам в период с 2014 года по настоящее время, в течение всех этих восьми лет». «И без этой помощи, конечно, нам было бы очень тяжело, если не сказать невозможно… Уверен, что планы, которые намечены нами по восстановлению республики, будут выполнены», – сказал глава ЛНР.

Москва, Светлана Антонова

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